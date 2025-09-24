با حکم فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ تیمور دولتیاری که پیش‌تر معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بود، به عنوان جانشین فرمانده انتظامی این استان منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سرهنگ تیمور دولتیاری که سال‌ها در حوزه مدیریت و هماهنگی مأموریت‌های انتظامی استان هرمزگان فعالیت داشته، طی حکمی از سوی فرمانده کل انتظامی کشور به سمت جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان منصوب شد.

این تغییر ساختاری در فرماندهی انتظامی هرمزگان با هدف تقویت توان عملیاتی، ارتقای هماهنگی بین یگان‌ها و افزایش امنیت پایدار در استان صورت گرفته است.

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ضمن تبریک این انتصاب، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همراهی مردم و نیروهای انتظامی، فضایی امن‌تر و با ثبات‌تر برای زندگی شهروندان فراهم شود.

