باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در سی‌وسومین جلسه بررسی مسائل واحد‌های صنعتی استان که با بازدید از چهار واحد تولیدی شهرک صنعتی کاسپین ۲ آبیک همراه بود، گفت: از آغاز مسئولیت در ۱۰ ماه گذشته، دو رویکرد جدی حل مشکلات صنایع و حضور میدانی در واحد‌های تولیدی برای بررسی مستقیم چالش‌ها را دنبال کرده‌ایم.

وی با اشاره به مصوبات این نشست افزود: در این جلسه بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی برای حمایت از صنایع استان تصویب شد؛ همچنین بخشی از مسائل واحد‌های صنعتی مربوط به محیط زیست بود که دستور بررسی آن داده شد.

استاندار با تأکید بر ضرورت توانمندسازی اقتصاد کشور ادامه داد: راه علاج کشور در شرایط امروز، قوی‌تر شدن است؛ قوی‌تر شدن یعنی حل مشکلات در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه اقتصاد و صنعت؛ زیرا دشمنان نظام، اقتصاد و به‌خصوص نظام بانکی ما را هدف قرار داده‌اند.

نوذری تصریح کرد: قزوین استانی صنعتی است و صنایع مشکلات خاص خود را دارند؛ باید با برنامه‌ریزی دقیق، این مسائل را رفع کند. در همین مسیر نیز بازدید‌های میدانی و نشست‌های ستاد تسهیل، ابزار اصلی ما برای پیگیری و حل مشکلات هستند.

محمد نوذری در این سفر یک روزه از واحد‌های تولیدی فعال در حوزه لوازم خانگی، تجهیزات ایمنی و سازه‌های صنعتی بازدید کرد و در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع پای صحبت تولید کنندگان نشست.

منبع: صدا و سیما