با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، دکتر مجید بیجندی به‌عنوان سرپرست اداره کل هواشناسی استان هرمزگان منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛در بخشی از ابلاغ صادره توسط معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور آمده است:

با توجه به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی و ضرورت ارتقاء و تقویت کیفی خدمات هواشناسی در استان هرمزگان، به‌عنوان سرپرست اداره کل هواشناسی این استان منصوب می‌شوید.

در پایان این حکم، برای دکتر بیجندی در انجام مسئولیت‌های خطیر آرزوی موفقیت از خداوند متعال شده است.

دکتر مجید بیجندی از کارشناسان باسابقه سازمان هواشناسی کشور با ۲۲ سال تجربه و دارای مدرک دکتری هواشناسی است. وی سابقه مدیریت هواشناسی استان‌های خراسان رضوی و سمنان را در کارنامه خود دارد و همچنین مدیرکل هواشناسی استان اصفهان و خراسان شمالی بوده است.

منبع:هواشناسی هرمزگان 

