باشگاه خبرنگاران جوان ؛عباس رئیسی روز چهارشنبه ۲ مهرماه با اشاره به برگزاری هفته گردشگری از ۵ تا ۱۱ مهر با شعار «گردشگری و تحول پایدار» گفت: این رویداد با هدف حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی، ارتقاء مهارت فعالان گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی استان برنامه‌ریزی شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گردشگری را عاملی مهم در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ محلی دانست و افزود: معرفی آیین‌ها، هنرهای سنتی و حفظ هویت فرهنگی از دیگر اهداف این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به محورهای اصلی برنامه‌ها بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اجرای دوره‌های بلد محلی برای راهنمایان، و کارگاه‌های آموزشی از جمله اقدامات مهم این هفته است که کیفیت خدمات گردشگری را ارتقاء می‌دهد.

رئیسی نقش کودکان در گردشگری پایدار را مهم دانست و ادامه داد: کارگاه‌های آموزشی پرنده‌نگری، بازدیدهای علمی و تفریحی از اماکن تاریخی و طبیعی، فرصتی برای آشنایی عملی کودکان با میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: افتتاح پایگاه میراث‌فرهنگی در بندر تاریخی لافت، افتتاح اقامتگاه‌های بومگردی در بندرکنگ و پارسیان، بهره‌برداری از زیرساخت‌های گردشگری، و برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در معبد هندوها، از مهم‌ترین برنامه‌های هفته گردشگری است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همچنین از خدمات رایگان راهنمایان گردشگری در اماکن تاریخی و موزه‌ها خبر داد و گفت: این خدمات فرصت مناسبی برای جذب گردشگر و افزایش تعامل مردم با جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی ایجاد می‌کند.

