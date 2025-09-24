مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: استان در یک سال گذشته با انتصاب ۱۰ بانو به عنوان مدیران کل دستگاه‌ها و ۵۰ بانو در سطح مدیران میانی رکورددار کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بیدخام مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در نشست جمعی از بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان قزوین گفت: دولت چهاردهم و مجموعه استانداری اعتماد راسخی به فعالیت بانوان دارد و مسئولیت مدیریت در سطح‌های کلان و میانی را برعهده آنان گذاشته است.

وی ادامه داد: اطمینان داریم که بانوان استان با حس تعهد، مسئولیت پذیری و تلاش خود، پاسخ این اعتماد را به درستی خواهند داد.

بیدخام اضافه کرد: بانوان قزوین در تمام عرصه‌ها حضور فعالی دارند به خصوص در حوزه ورزش، ۳۲ هزار ورزشکار زن در قزوین فعالیت جدی دارند، این در حالی است که تعداد مردان ورزشکار به ۲۸ هزار می‌رسد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: اعتقاد داریم هر چه قدر بانوان حال خوبی داشته باشند، جامعه‌ای سالم و عاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم داشت و از این رو برای بهبود وضعیت زنان تلاش خواهیم کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: استاندار قزوین ، امور بانوان
خبرهای مرتبط
سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت برگزار می شود
پارک اقتصادی بانوان در قزوین راه‌اندازی شود
وصال شیرین ۵۰ زوج قزوینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قزوین با استقرار ۶۰ مدیر زن رکورددار کشور است 
دفتر وزارت امور خارجه در قزوین مجددا فعال خواهد شد
تصویب بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع استان قزوین
آخرین اخبار
تصویب بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع استان قزوین
قزوین با استقرار ۶۰ مدیر زن رکورددار کشور است 
دفتر وزارت امور خارجه در قزوین مجددا فعال خواهد شد
پذیرش بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی 
عاقبت نشستن روی سقف خودرو/‌ام‌وی‌ام در قزوین توقیف شد
ایجاد بیش از ۱۵۰۰ فرصت شغلی در بخش کشاورزی قزوین
اتمام عملیات اجرایی بزرگترین طرح احداث ایل راه عشایری قزوین