باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بیدخام مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در نشست جمعی از بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان قزوین گفت: دولت چهاردهم و مجموعه استانداری اعتماد راسخی به فعالیت بانوان دارد و مسئولیت مدیریت در سطح‌های کلان و میانی را برعهده آنان گذاشته است.

وی ادامه داد: اطمینان داریم که بانوان استان با حس تعهد، مسئولیت پذیری و تلاش خود، پاسخ این اعتماد را به درستی خواهند داد.

بیدخام اضافه کرد: بانوان قزوین در تمام عرصه‌ها حضور فعالی دارند به خصوص در حوزه ورزش، ۳۲ هزار ورزشکار زن در قزوین فعالیت جدی دارند، این در حالی است که تعداد مردان ورزشکار به ۲۸ هزار می‌رسد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: اعتقاد داریم هر چه قدر بانوان حال خوبی داشته باشند، جامعه‌ای سالم و عاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم داشت و از این رو برای بهبود وضعیت زنان تلاش خواهیم کرد.

