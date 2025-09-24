معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین از بازگشایی و فعالیت مجدد دفتر وزارت امور خارجه استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در نشستی که صبح امروز با آقامحمدی مشاور وزیر و رییس ستاد دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه برگزار شد، در خصوص فعالیت مجدد دفتر وزارت امور خارجه تبادل نظر صورت گرفت.

وی اضافه کرد:در این جلسه، به اهمیت وجود این دفتر برای تسهیل تبادلات تجاری، رفع مشکلات دانشجویی، تایید اسناد و امور اتباع خارجی، حمایت از واحد‌های صادرکننده و همچنین ارتباط با سفرا، کارداران و سرمایه‌گذاران خارجی پرداخته شد.

احمدپور بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، قزوین استانی با ظرفیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های مختلف است و برخلاف بسیاری از استان‌ها که فاقد دفتر وزارت امور خارجه هستند، ضرورت دارد این دفتر در قزوین فعال باشد.

معاون استاندار قزوین یادآور شد: فعالیت دفاتر پیشین چندان پررنگ نبود، اما با توجه به جایگاه ویژه قزوین در حوزه گردشگری، صنعتی و همچنین استقرار منطقه ویژه اقتصادی، پیگیری‌های استاندار منجر به احیای این دفتر در استان شده است.

طبق آمار اعلام شده در این نشست، در حال حاضر ۱۷ استان کشور دارای دفاتر وزارت امور خارجه هستند واستان‌هایی مثل کردستان، زنجان و البرز دفتر وزارت امور خارجه ندارند.

منبع: ایرنا