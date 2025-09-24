رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: به فرمایش مقام معظم رهبری، فاجعه تلخ منا هرگز نباید به فراموشی سپرده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی در آیین ملی بزرگداشت شهدای منا که با عنوان «لاله‌های سفید» همزمان با دهمین سالگرد این فاجعه برگزار شد، اظهار کرد: امروز همزمان این آیین در تمامی استان‌های کشور برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: تعداد شهدا فاجعه منا در استان‌های کشور متفاوت است، به عنوان مثال شهر نیشابور ۵۳ شهید در این منا داشت، استان گلستان ۴۹ شهید که ۴۸ نفر آنان اهل سنت بودند، استان‌های آذربایجان غربی و لرستان نیز به ترتیب ۳۸ و ۳۹ حاجی شهید در این واقعه داشتند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: با گذشت ۱۰ سال از آن حادثه دلخراش، هنوز داغ آن تازه است؛ روزی که حجاج ایرانی پس از درک مشعرالحرام و دعای عرفه، همزمان با عید قربان در سرزمین منا مشغول انجام مناسک الهی بودند که مظلومانه به شهادت رسیدند.

اوحدی با اشاره به آمار رسمی اعلام‌شده از این حادثه، گفت: وزارت بهداشت عربستان، آمار کشته‌های این حادثه را ۴۷۰۰ نفر اعلام کرد که البته از سایت این وزارتخانه حذف شد، در حالی که طبق اسناد موجود و گزارش‌های جهانی، بیش از هفت هزار زایر از کشور‌های مختلف در این حادثه جان باختند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ۴۶۰ زائر ایرانی در این حادثه به شهادت رسیدند که بنا بر وصیت یا درخواست خانواده، پیکر ۴۲ نفر از آنها در مکه به خاک سپرده شد و پیکر سایر شهدا به کشور انتقال یافت.

وی خاطرنشان کرد: با مصوبه دولت یازدهم، مسئولیت پیگیری حقوقی این فاجعه به وزارت امور خارجه سپرده شد و مستندسازی‌ها نیز توسط بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت انجام گرفت.

به گفته وی، مقامات سعودی هم در همان زمان اذعان کردند که در مدیریت مناسک کوتاهی شده است که البته امیدواریم با تداوم پیگیری‌ها، حقوق شهدا و خانواده‌های آنان پایمال نشود.

وی بر لزوم عبرت‌آموزی از این حادثه تأکید کرد و گفت: حج متعلق به همه مسلمانان است و نباید در انحصار یک کشور باشد. تجربه جمهوری اسلامی ایران در برگزاری منظم حج می‌تواند الگوی سایر کشور‌ها قرار گیرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رئیس بنیاد شهید ، فاجعه منا
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
