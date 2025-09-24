باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حافظه ضعیف زرافه‌ها تنها با بیست ثانیه توان ثبت کردن خاطره + فیلم

زرافه‌ها جزو حیوانات با حافظه بسیار ضعیف هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در میان حیوانات، زرافه‌ها جزو حیوانات با حافظه بسیار ضعیف هستند تنها تا ۲۰ ثانیه قبل را می‌توانند به یاد داشته باشند که شهاب عباسی و سیاوش مفیدی، مجریان برنامه تلویزیونی آن را بازگو کردند که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

