نشت گاز آمونیاک از سردخانه کارخانه تن ماهی ساحل در بندرعباس، موجب مسمومیت ۱۳ نفر شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان گفت: مصدومان که حین انجام کار، پیش از ظهر امروز بدنبال استنشاق گاز آمونیاک، دچار مسمومیت شده بودند یک نفر آقا و ۱۲ نفر خانم کارگر این کارخانه بودند.

حسین قاسمی افزود: پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، اکسیژن تراپی، برای بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی‌تر، توسط آمبولانس‌های حاضر در صحنه، ۴ نفر به بیمارستان خلیج فارس، ۴ نفر به بیمارستان صاحب الزمان (عج) و ۵ نفر به بیمارستان شهید محمدی منتقل شدند.

آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد، از این شمار ۱۱ تن با دریافت خدمات سرپایی ترخیص شده و دو تن بستری شده‌اند که احتمالا تا ساعات آینده از بیمارستان مرخص می‌شوند.

یک منبع آگاه در این زمینه گفت: علت این حادثه مشکل فنی در سردخانه کارخانه بوده و اکنون مشکل رفع شده و هیچ مشکلی برای خط تولید کارخانه پیش نیامده است.

کارخانه تن ماهی ساحل در شهرک صنعتی شماره دو در شمال شرق بندرعباس واقع شده است.

منبع: صدا و سیما مرکز خلیج فارس،

برچسب ها: مسمومیت ، نشت گاز ، بندرعباس
خبرهای مرتبط
کشف و ضبط بیش از ۶ تن قرص برنج غیرمجاز در شهرستان پارسیان
مسمومیت ۵ عضو یک خانواده در پارسیان/ دو کودک جان باختند
کمبود امکانات درمانی در درمانگاه گوهران بشاگرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دربی هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
سرهنگ تیمور دولتیاری جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان شد
ورود دادستان مرکز استان هرمزگان به موضوع دفع پسماند در بندرعباس
دکتر مجید بیجندی سرپرست اداره کل هواشناسی هرمزگان شد
دستگیری متخلفان شکار و صید در بندرعباس
اعلام برنامه‌های هفته گردشگری هرمزگان با شعار «گردشگری و تحول پایدار»
مسمومیت ۱۳ نفر بر اثر نشت گاز آمونیاک در کارخانه تن ماهی در بندرعباس
آخرین اخبار
مسمومیت ۱۳ نفر بر اثر نشت گاز آمونیاک در کارخانه تن ماهی در بندرعباس
اعلام برنامه‌های هفته گردشگری هرمزگان با شعار «گردشگری و تحول پایدار»
دکتر مجید بیجندی سرپرست اداره کل هواشناسی هرمزگان شد
سرهنگ تیمور دولتیاری جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان شد
دربی هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
ورود دادستان مرکز استان هرمزگان به موضوع دفع پسماند در بندرعباس
دستگیری متخلفان شکار و صید در بندرعباس