نشت گاز آمونیاک از سردخانه کارخانه تن ماهی ساحل در بندرعباس، موجب مسمومیت ۱۳ نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان گفت: مصدومان که حین انجام کار، پیش از ظهر امروز بدنبال استنشاق گاز آمونیاک، دچار مسمومیت شده بودند یک نفر آقا و ۱۲ نفر خانم کارگر این کارخانه بودند.

حسین قاسمی افزود: پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، اکسیژن تراپی، برای بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی‌تر، توسط آمبولانس‌های حاضر در صحنه، ۴ نفر به بیمارستان خلیج فارس، ۴ نفر به بیمارستان صاحب الزمان (عج) و ۵ نفر به بیمارستان شهید محمدی منتقل شدند.

آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد، از این شمار ۱۱ تن با دریافت خدمات سرپایی ترخیص شده و دو تن بستری شده‌اند که احتمالا تا ساعات آینده از بیمارستان مرخص می‌شوند.

یک منبع آگاه در این زمینه گفت: علت این حادثه مشکل فنی در سردخانه کارخانه بوده و اکنون مشکل رفع شده و هیچ مشکلی برای خط تولید کارخانه پیش نیامده است.

کارخانه تن ماهی ساحل در شهرک صنعتی شماره دو در شمال شرق بندرعباس واقع شده است.

منبع: صدا و سیما مرکز خلیج فارس،