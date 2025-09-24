معاون هماهنگ کننده ارتش در مورد آمادگی نیروهای مسلح در برابر تهدیدات گفت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u062f\u0627\u0631 \u062d\u0628\u06cc\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u06af\u0641\u062a: \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u0631 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0635\u062f\u062f\u0631\u0635\u062f \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0