باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، با اشاره به اهمیت شکلگیری اندیشکدهها در کشور، گفت: «موضوع اندیشکدهها در ایران هنوز پدیدهای نسبتاً نو است، هرچند برخی اندیشکدههای قدیمی نیز وجود دارند. برخلاف جریان علمی و دانشگاهی کشور، توجه به این ظرفیت رشد چندانی نداشته است.»
وی با اشاره به تجربه جهانی افزود: «در آمریکا بر اساس آمار، حدود ۱۸۰۰ اندیشکده فعال وجود دارد. اینکه مجموعهای از اندیشمندان و متفکران بتوانند پیرامون یک موضوع به گفتوگو و بررسی بپردازند، اتفاقی مبارک است و تجربه موفقی در دنیا به شمار میرود. ما نیز نیاز داریم ظرفیتهای علمی کشور را در خدمت پیشبرد جامعه قرار دهیم.»
رستمی با تأکید بر ظرفیتهای کشور گفت: «ایران از نظر منابع غیرانسانی در جهان در رتبه پنجم قرار دارد و بیش از ۱۷ میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی در کشور حضور دارند. همچنین مراکز علمی متعددی داریم. باید بررسی کنیم این ثروتهای انسانی و علمی تا چه میزان در جهت حکمرانی و پیشبرد جامعه به کار گرفته میشوند.»
وی یکی از اقدامات مهم نهاد متبوع خود را تأسیس اندیشکدهها دانست و افزود: «با وجود مسائل و چالشهای مختلف، لازم است فارغ از مکان حضور اندیشمندان در سراسر کشور، آنها را گرد هم آوریم و از ایدهها و اندیشههایشان برای حل مشکلات بهره ببریم.»
رستمی در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقش دانشگاهها در این زمینه بیان کرد: «اندیشکدهها یکی از ظرفیتهای دانشگاهها و مجامع علمی هستند. این مراکز محل تجمع نخبگان و اندیشمندان در حوزههای تخصصیاند تا هم نقد و بررسی قوانین و مقررات را انجام دهند و هم پاسخها و راهکارهای مناسب برای مشکلات ارائه کنند.»