باشگاه خبرنگاران جوان - کمیل قاسمی قهرمان و نایب‌قهرمان المپیک و دارنده مدال نقره سنگین‌وزن کشتی آزاد جهان، به‌عنوان سرمربی تیم استقلال جویبار در فصل جدید لیگ برتر کشتی معرفی شد.

قاسمی که سابقه‌ای درخشان در میادین بین‌المللی دارد و به‌عنوان مدرس رسمی اتحادیه جهانی کشتی نیز فعالیت می‌کند، این خبر را تأیید کرد و درباره برنامه‌هایش گفت: در تلاش هستیم با جمع و جور کردن یک تیم یکدست، متشکل از جوانان آینده‌دار و کشتی‌گیران باتجربه، حضوری قدرتمند در لیگ برتر امسال داشته باشیم.

وی افزود: جویبار همواره مهد کشتی ایران بوده و نام استقلال جویبار برای علاقه‌مندان این رشته دارای اهمیت ویژه‌ای است. امیدواریم با حمایت هواداران و تلاش مجموعه تیم بتوانیم نتایجی در شأن نام بزرگ جویبار و کشتی ایران به دست بیاوریم.

گفتنی است تیم استقلال جویبار با انتخاب کمیل قاسمی به‌عنوان سرمربی، یکی از تیم‌های پرامید و مدعی لیگ برتر کشتی آزاد در فصل پیش‌رو خواهد بود.