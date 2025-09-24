باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدائی اعلام کرد: این سانحه منجر به مصدومیت ۱۰ نفر از سرنشینان خودروها شد که در لحظات نخست، تیم‌های اورژانس با دریافت تماس مردمی وارد عمل شدند.

وی با قدردانی از سرعت عمل نیروهای اورژانس افزود:به محض اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس از نزدیگ ترین پایگاه‌ها به صحنه اعزام شدند. پس از انجام اقدامات درمانی و تثبیت وضعیت مصدومان در محل، همه آسیب‌دیدگان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه منتقل شدند.

منبع: روابط عمومی اورژانس کردستان