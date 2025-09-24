محور خرم آباد ـ بیرانشهر به علت انجام عملیات آتشباری مسدود می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - قابل توجه رانندگان محترم و هم استانی‌های گرامی؛ به علت انجام عملیات آتشباری، محور خرم آباد_ بیرانشهر کیلومتر ۱۷ الی ۱۹ منطقه سرنمک (پیچ چشمه) جهت انجام عملیات راهداری و ایمنی در تردد (اصلاح قوس پیچ) از مورخ ۳ مهر ماه لغایت به مدت یک هفته بصورت ۲۴ ساعته مسدود می‌باشد.

مسیر جایگزین این محور آزاد راه خرم آباد _ بروجرد می‌باشد.

 به کلیه رانندگان محترمی که قصد تردد از این محور را دارند توصیه می‌گردد از مسیر جایگزین تردد نمایند.


منبع: راهداری لرستان

برچسب ها: انسداد محور ، لرستان
خبرهای مرتبط
بسته شدن مسیر‌های منتهی به سد ژاوه
انسداد کامل محور آمره به چهرقان، شکاف جاده به طول ۱۵۰ متر
محورهای برفی استان طی ایام آتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ۷ میلیارد ریال طلاجات مسروقه در دورود/ ۲ سارق زن دستگیر شدند
پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است/ افتتاح ۱۱ پروژه در استان
لرستان تشنه توسعه؛ آب، کشاورزی و بیکاری در گره‌ای ۳۰ ساله
بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای غرب کشور در بروجرد؛ افق روشن برای امنیت غذایی
فرماندار پلدختر منصوب شد
بهره وری مناسبی از ظرفیت های آبی استان انجام نشده است/ پیگیری برای حق آبه معشوره
انسداد محور خرم آباد ـ بیرانشهر
پیش‌بینی تولید ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی اصلاح‌نژاد شده در لرستان
۱۳۲ روستای لرستان آبرسانی می‌شود
سردیس فاتح فتح المبین در بیرانشهر رونمایی شد
آخرین اخبار
سردیس فاتح فتح المبین در بیرانشهر رونمایی شد
پیش‌بینی تولید ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی اصلاح‌نژاد شده در لرستان
۱۳۲ روستای لرستان آبرسانی می‌شود
انسداد محور خرم آباد ـ بیرانشهر
بهره وری مناسبی از ظرفیت های آبی استان انجام نشده است/ پیگیری برای حق آبه معشوره
بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای غرب کشور در بروجرد؛ افق روشن برای امنیت غذایی
لرستان تشنه توسعه؛ آب، کشاورزی و بیکاری در گره‌ای ۳۰ ساله
پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است/ افتتاح ۱۱ پروژه در استان
کشف ۷ میلیارد ریال طلاجات مسروقه در دورود/ ۲ سارق زن دستگیر شدند
فرماندار پلدختر منصوب شد
رشد جمعیت دانشجویی؛ ضرورت توسعه خوابگاه‌های استاندارد در لرستان
مدارس لرستان جان گرفتند؛ ساخت و بهسازی بیش از ۴۸۰ فضای آموزشی
اشترانکوه؛ آلپ ایران در قلب لرستان