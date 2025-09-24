محور خرم آباد ـ بیرانشهر به علت انجام عملیات آتشباری مسدود می شود.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - قابل توجه رانندگان محترم و هم استانیهای گرامی؛ به علت انجام عملیات آتشباری، محور خرم آباد_ بیرانشهر کیلومتر ۱۷ الی ۱۹ منطقه سرنمک (پیچ چشمه) جهت انجام عملیات راهداری و ایمنی در تردد (اصلاح قوس پیچ) از مورخ ۳ مهر ماه لغایت به مدت یک هفته بصورت ۲۴ ساعته مسدود میباشد.
مسیر جایگزین این محور آزاد راه خرم آباد _ بروجرد میباشد.
به کلیه رانندگان محترمی که قصد تردد از این محور را دارند توصیه میگردد از مسیر جایگزین تردد نمایند.
منبع: راهداری لرستان