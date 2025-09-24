باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نیرو در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: لرستان نماد شکوه و پایمردی ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه بوده است.
دکتر «عباس علی آبادی» در جریان سفر دو روزه به لرستان و در دیدار با نماینده ولی فقیه اظهارداشت: سهم قابل توجهی از شهدای جنگ ۱۲ روزه متعلق به لرستان بوده و رزمندگان این استان، پاسخ دندان شکنی به دشمن دادند.
وی ادامه داد: مردم لرستان، نماد پایمردی و شکوه برای کشور هستند و به این مردم افتخار میکنیم.
وی تصریح کرد: این استان از ظرفیتهای ویژهای برخوردار است که مهمترین آنها همین مردم مهربان و معتقد هستند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در این سفر تعدادی پروژه افتتاح میشود، گفت: امروز بازدیدی از سد مخملکوه داشتیم و حتما این پروژه را با سرعت بیشتری پیگیری میکنیم و روند ساخت آن را را شتاب میدهیم.
علی آبادی افزود: خط لوله انتقال آب این سد را نیز باجدیت ادامه میدهیم تا منابع آب پایدار برای مرکز استان تامین شود.
وی ادامه داد: در زمینه آبرسانی به روستاها نیز در این سفر ۱۳۲ روستا آبرسانی و یک سد افتتاح میشود.
وزیر نیرو گفت: در وزارت نیرو کارهای زیادی انجام شده ولی نواقصی هم وجود دارد، اما نکات مثبت بویژه اقدامات صورت گرفته در زمینه نیروگاهها را هم بیان کنید.
وزیر نیرو گفت: امروز کالاهای کشور ما را با التماس میخرند و برخلاف برخی کشورها با التماس کالایی را نمیحریم و نمونه بارز آن نیز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد است که یک نیروگاه تماما ایرانی میباشد
علی آبادی تصریح کرد: امروز کشور در شرایط خاصی است، ما در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم ولی سخنرانی مقام معظم رهبری عزتمندانه و قاطع بود و بر همین اساس با قدرت در برابر دشمن ایستادهایم.
وی ادامه داد: در حالیکه ۱۹ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری داشتیم امسال بر بخشی از این ناترازیها غلبه کردیم و اکنون در بسیاری بخشها کسری نداریم.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در دوره خشکسالی ۵ ساله هستیم، گفت: برای خروج از این وضعیت نیز طرحهای جامعی در دست اجرا داریم و در این سفر در لرستان پروژههای با اهمیتی افتتاح و برخی دیگر هک آغاز میشوند.
علی آبادی افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد یک پروژه مهم است و علاوه بر افتتاح فاز دوم آن، تکمیل فاز سوم آن نیز تسریع شود.
وی ادامه داد: امکان افزایش ۱۰۰۰ مگاوات تجهیزات انرژی تجدیدپذیر و اصلاح شبکه انرژی نیز در استان وجود دارد و در این زمینه نیز همکاری خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: لرستان در شاهراه انتقال انرژی شمال جنوب کشور قرار دارد.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سطح کشور اشاره کرد و گفت: برهمین اساس تلاش میشود ۷ هزار مگاوات خورشیدی تا پایان سال با روشهای فناورانه جدید و استفاده از منابع مردمی، تولید شود.
منبع: ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری لرستان