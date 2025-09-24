باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، در کنفرانسی در نیویورک گفت: «ما [به توافق تبادل اسرا] امیدوار هستیم. حتی مطمئنیم که در روز‌های آینده بتوانیم نوعی پیشرفت در تلاش‌ها برای توقف جنگ و آزادی اسرا را اعلام کنیم».

ویتکاف می‌گوید طرح صلح ۲۱ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به برخی از مقامات بین‌المللی ارائه شده شده است.

ترامپ روز گذشته با سران عربستان، امارات، قطر، مصر، اردن و ترکیه دیدار کرد. او پیش از این دیدار، به خبرنگاران گفت که این «مهمترین» نشست او در روز است و بیش از هر چیز دیگری، حول محور غزه و توافق تبادل اسرا خواهد بود.

منبع: رویترز