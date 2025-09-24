خیابان اصلی میان تئاتر شهر و بنیاد رودکی به نام استاد فریدون شهبازیان نامگذاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین نامگذاری یکی از خیابان‌های اصلی منطقه ۱۱ تهران به نام مرحوم فریدون شهبازیان با حضور اعضای شورای شهر، شهردار منطقه۱۱ و جمعی از هنرمندان در بوستان تئاتر شهر برگزار شد.

این خیابان از تئاتر شهر تا مجموعه بنیاد رودکی امتداد دارد و به پاس بیش از پنج دهه فعالیت ماندگار استاد شهبازیان در عرصه موسیقی و فرهنگ ایران به نام وی مزین شد.

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران در این مراسم گفت: افتخار بزرگی است امروز در کنار خانواده استاد شهبازیان و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر شاهد این نامگذاری ارزشمند هستیم. 

 قمی گفت: استاد شهبازیان از چهره‌های ماندگار عرصه هنر، موسیقی و فرهنگ کشور هستند که آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته‌اند و همه مردم ایشان را به عنوان اسطوره‌ای بزرگ می‌شناسند.

قمی با اشاره به موقعیت این خیابان که از محدوده تئاتر شهر تا مجموعه بنیاد رودکی امتداد دارد، افزود: با توجه به ظرفیت‌های هنری و فرهنگی منطقه ۱۱، نامگذاری این خیابان در این نقطه یکی از بهترین و شایسته‌ترین انتخاب‌ها بوده است.

شهردار منطقه ۱۱ گفت: منطقه ۱۱ به عنوان قلب فرهنگی تهران همواره قدردان بزرگان هنر و فرهنگ کشور است و این نامگذاری ادای دینی کوچک به استاد شهبازیان و خدمات ارزشمند ایشان در عرصه موسیقی و هنر محسوب می‌شود.

علیرضا نادعلی عضو شورای شهر تهران، در ادامه مراسم، با قدردانی از تلاش‌های شهرداری و خانواده این هنرمند برجسته، این اقدام را ادای دینی به جایگاه والای او در عرصه موسیقی و فرهنگ کشور دانست.

نادعلی با اشاره به سابقه درخشان استاد شهبازیان گفت: این هنرمند بزرگ مردی بود که برای وطن آهنگ ساخت، ارکستر رهبری کرد و چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، آثار فاخر و ماندگاری خلق کرد.

وی گفت: استاد شهبازیان هم در صدا و سیما و هم در دیگر فضا‌های هنری کشور آثاری ارزشمند به جا گذاشت و نسل‌های مختلف با خاطراتی از کار‌های او زندگی کرده‌اند.

نادعلی در توضیح روند انتخاب این خیابان گفت: خانواده استاد شهبازیان پیشنهاد داده بودند این نامگذاری در نزدیکی محل زندگی ایشان انجام شود، اما به دلیل محدودیت‌های موجود در نامگذاری معابر و حفظ نام‌های قدیمی، در نهایت تصمیم گرفته شد یکی از خیابان‌های اصلی میان تالار وحدت و تئاتر شهر به نام این استاد بزرگ مزین شود.

