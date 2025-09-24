استاندار قم گفت: استان قم دارای ظرفیت‌های علمی، صنعتی و معدنی بسیار بالا و آماده گسترش همکاری‌های تجاری و فرهنگی با پاکستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  اکبر بهنام‌جو در دیدار با محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در ایران، با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی استان، اظهار داشت: قم با پیشینه‌ای بیش از هزار سال و به برکت حضور حضرت معصومه (س) به کانون علمی و دینی جهان تشیع تبدیل شده است.

وی افزود: این استان علاوه بر ظرفیت‌های علمی و مذهبی، دارای موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای در مرکز کشور و مسیر ارتباطی ۱۷ استان است که زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی را نیز فراهم کرده است.

استاندار قم با اشاره به فعالیت ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در استان تصریح کرد: در قم صنایع متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، پوشاک و صنایع چوبی فعال هستند و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران بسیاری برای توسعه این بخش‌ها وارد استان شده‌اند.

بهنام‌جو همچنین اجرای طرح اتصال شهرک‌های صنعتی به شبکه ریلی و راه‌اندازی فرودگاه قم طی ۲ سال آینده را مورد توجه قرار داد و گفت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی برای توسعه مراودات اقتصادی ایجاد می‌شود.

وی با ذکر اینکه قم به شهر انگشتر شهرت دارد، خاطرنشان کرد: وجود معادن ارزشمند و ظرفیت‌های اقتصادی این استان زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک فراهم می‌کند.

استاندار قم از برگزاری نمایشگاه تولیدات و محصول‌های استان در اتاق بازرگانی خبر داد و از سفیر پاکستان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد.

بهنام‌جو با ابراز همدردی با مردم پاکستان به دلیل وقوع سیل اخیر، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت‌های مسلمان بوده و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی به کشور‌های مسلمان را محکوم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری‌های ایران و پاکستان می‌تواند ضامن صلح و دوستی بیشتر در منطقه باشد و قم آماده میزبانی از تجار پاکستانی و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی است.

توسعه قم شگفت‌انگیز است

سفیر پاکستان در ایران نیز ضمن ابراز شگفتی از توسعه چشمگیر استان قم، گفت: مردم ایران توانایی بالایی در تبدیل چالش‌ها به فرصت دارند و شهر قم نمونه‌ای از یک شهر توسعه‌یافته است که آینده روشن‌تری پیش رو دارد.

محمد مدثر تیپو افزود: اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی فرودگاه قم و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند تعامل‌های اقتصادی و تجاری میان ۲ کشور را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد.

سفیر پاکستان تاکید کرد: پاکستان آماده همکاری همه‌جانبه برای توسعه روابط تجاری و فرهنگی با قم است، هر ساله زائران بسیاری از پاکستان به قم سفر می‌کنند و این ظرفیت می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور کمک کند.

وی در پایان با قدردانی از توضیح‌های استاندار و ابراز خوشوقتی از حضور در قم گفت: بازدید از این استان و دیدار با مقام‌های آن فرصت ارزشمندی برای ما بود و امیدواریم همکاری‌های آینده، موجب تقویت روابط دو ملت شود.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: استانداری قم ، کشور پاکستان
خبرهای مرتبط
آیت‌الله اراکی:
درخواست دشمن برای آتش‌بس به معنای پیروزی جمهوری اسلامی است
بیانیه شدیدالحن مدیر حوزه‌های علمیه در پی تعرض به ساحت رهبر انقلاب
دیدار معاون وزیر امور خارجه با آیت الله مکارم شیرازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم، شهر گنج‌های پنهان؛ میراثی که دیده نمی‌شود
از طرح امین تا نیلوفرانه؛ قم در مسیر تربیت نسل آینده با هویت ایرانی-اسلامی
دستگیری یک باند سرقت در قم
تعطیلی حدود ۶۰ پایگاه سلامت استان قم
حرکت دولت چهاردهم به‌سوی تقویت سمن‌ها و عدالت محله‌محور
ثبت‌نام دوره قرآنی ویژه کودکان ۴ و ۵ سال در حرم بانوی کرامت
قم در رتبه نخست شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور
قم آماده گسترش همکاری با پاکستان است
برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات در اولویت است
آخرین اخبار
برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات در اولویت است
قم آماده گسترش همکاری با پاکستان است
تعطیلی حدود ۶۰ پایگاه سلامت استان قم
ثبت‌نام دوره قرآنی ویژه کودکان ۴ و ۵ سال در حرم بانوی کرامت
از طرح امین تا نیلوفرانه؛ قم در مسیر تربیت نسل آینده با هویت ایرانی-اسلامی
قم در رتبه نخست شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور
دستگیری یک باند سرقت در قم
حرکت دولت چهاردهم به‌سوی تقویت سمن‌ها و عدالت محله‌محور
قم، شهر گنج‌های پنهان؛ میراثی که دیده نمی‌شود