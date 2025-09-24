باشگاه خبرنگاران جوان- اکبر بهنام‌جو در دیدار با محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در ایران، با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی استان، اظهار داشت: قم با پیشینه‌ای بیش از هزار سال و به برکت حضور حضرت معصومه (س) به کانون علمی و دینی جهان تشیع تبدیل شده است.

وی افزود: این استان علاوه بر ظرفیت‌های علمی و مذهبی، دارای موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای در مرکز کشور و مسیر ارتباطی ۱۷ استان است که زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی را نیز فراهم کرده است.

استاندار قم با اشاره به فعالیت ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در استان تصریح کرد: در قم صنایع متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، پوشاک و صنایع چوبی فعال هستند و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران بسیاری برای توسعه این بخش‌ها وارد استان شده‌اند.

بهنام‌جو همچنین اجرای طرح اتصال شهرک‌های صنعتی به شبکه ریلی و راه‌اندازی فرودگاه قم طی ۲ سال آینده را مورد توجه قرار داد و گفت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی برای توسعه مراودات اقتصادی ایجاد می‌شود.

وی با ذکر اینکه قم به شهر انگشتر شهرت دارد، خاطرنشان کرد: وجود معادن ارزشمند و ظرفیت‌های اقتصادی این استان زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک فراهم می‌کند.

استاندار قم از برگزاری نمایشگاه تولیدات و محصول‌های استان در اتاق بازرگانی خبر داد و از سفیر پاکستان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد.

بهنام‌جو با ابراز همدردی با مردم پاکستان به دلیل وقوع سیل اخیر، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت‌های مسلمان بوده و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی به کشور‌های مسلمان را محکوم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری‌های ایران و پاکستان می‌تواند ضامن صلح و دوستی بیشتر در منطقه باشد و قم آماده میزبانی از تجار پاکستانی و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی است.

توسعه قم شگفت‌انگیز است

سفیر پاکستان در ایران نیز ضمن ابراز شگفتی از توسعه چشمگیر استان قم، گفت: مردم ایران توانایی بالایی در تبدیل چالش‌ها به فرصت دارند و شهر قم نمونه‌ای از یک شهر توسعه‌یافته است که آینده روشن‌تری پیش رو دارد.

محمد مدثر تیپو افزود: اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی فرودگاه قم و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند تعامل‌های اقتصادی و تجاری میان ۲ کشور را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد.

سفیر پاکستان تاکید کرد: پاکستان آماده همکاری همه‌جانبه برای توسعه روابط تجاری و فرهنگی با قم است، هر ساله زائران بسیاری از پاکستان به قم سفر می‌کنند و این ظرفیت می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور کمک کند.

وی در پایان با قدردانی از توضیح‌های استاندار و ابراز خوشوقتی از حضور در قم گفت: بازدید از این استان و دیدار با مقام‌های آن فرصت ارزشمندی برای ما بود و امیدواریم همکاری‌های آینده، موجب تقویت روابط دو ملت شود.

منبع:استانداری قم