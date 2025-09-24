دادستان انتظامی قضات گفت: با حساسیت بالا و طبق موازین قانونی،دادستانی انتظامی قضات، برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات را در دستور کار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی در نشست هم‌اندیشی قضات قم با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، مسئولیت‌پذیری انسان در دهه‌های مختلف عمر را یک وظیفه الهی دانست و افزود: جوانی زمان تلاش و کوشش، میانسالی دوران هوشیاری در برابر فریب دنیا و کهنسالی فرصتی برای آمادگی دیدار پروردگار است؛ این آموزه برای قضات که مسیر عدالت را می‌پیمایند، راهگشاست.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد دادستانی انتظامی قضات، اضافه کرد: این نهاد ضمن پیگیری تخلفات احتمالی با نهایت دقت، وظیفه مهمی در صیانت از حقوق قضات شریف و متعهد برعهده دارد و همواره درصدد ارتقای کیفی عملکرد آنان است.

دستاورد‌های دستگاه قضایی قم

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، نیز با اشاره به جایگاه ویژه قضاوت در این استان، از کاهش ورودی و تراکم پرونده‌ها خبر داد و دادگاه‌های صلح و رسیدگی‌های نوآورانه را از مهم‌ترین دستاورد‌های سال گذشته عنوان کرد.

معارفه مسئول جدید ارزشیابی قضات قم

همچنین در پایان مراسم، از خدمات مراد بهبودی قدردانی شد و اساعیل جعفری به‌عنوان مسئول جدید ارزشیابی قضات دادگستری استان قم منصوب گردید.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان قم