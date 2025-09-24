باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر مرزبان روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از بندر مرزی آستارا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص رونق بخشیدن به تجارت دریامحور و تاکیدات ریاست جمهوری بر راه اندازی هرچه سریعتر بندر آستارا که به جهت رسوب املاح مدتی از فعالیت باز ایستاده بود، بر آن شدیم تا بازدیدی در خصوص بررسی پیشرفت اقدامات داشته باشیم.

وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در راستای حل مشکلات و معضلات بندر اقدامات عملی خوبی را انجام داده است تا رونق اقتصادی به این بندر باز گردد.

معاون امور دریایی سازمان بنادرودریانوردی ادامه داد: اقدامات سازمان بنادر از بهمن ماه سال گذشته شروع شده است و با رایزنی‌های متعدد با نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی و همچنین مسئولان مرتبط در صدد رفع کاستی‌ها و پیشبرد اهداف تعریف شده بوده و هستیم.

مرزبان تصریح کرد: راه اندازی بندر آستارا به عنوان یک پروژه ملی در سطح کلان در دستور کار مسئولان کشوری است و در این خصوص از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

وی بیان کرد: با توجه به فعالیت‌های پیوسته انجام شده در خصوص لایروبی مسیر بندر، در حال حاضر به عمق مورد نظر رسیده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک کشتی‌های تجاری می‌توانند در این بندر پهلوگیری کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادرودریانوردی گفت: بندر آستارا به عمق چهار متر و متناسب با بنادر شمال کشور رسیده است و این امر نشان می‌دهد که اراده ملی برای راه اندازی بندر مهم و استراتژیک آستارا وجود دارد.

مرزبان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بندر آستارا می‌تواند از کشتی‌هایی که در بنادر دیگری مانند انزلی تردد می‌کنند، میزبانی کند.

وی تاکید کرد: در یک ماه گذشته اولین کشتی ۱۳۰۰ تنی وارد بندر شد و اقدامات تجاری خود را انجام داد و آمادگی لازم برای تردد و پهلوگیری کشتی‌های تجاری در بندر وجود دارد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد مخزن عظیم موج شکن و محل دپوی رسوب را تصویب کرده و به اداره کل بنادر استان ابلاغ کرده است و قرار داد پروژه با مشاور آن بسته شده و امیدورایم با حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد از سوی مسئولان استانی این پروژه تا اوایل سال آینده راه اندازی شود.

مرزبان تاکید کرد: تمام تلاش ما در سازمان بنادر و دریانوردی این است که رونق اقتصادی به این بندر باز گردد و شاهد تجارت و پهلوگیری کشتی‌های تجاری جهت صادرات و واردات به کشور باشیم.

شهرستان بندری آستارا با جمعیت حدود ۹۵ هزار نفر در غربی‌ترین نقطه گیلان در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت همجوار با استان اردبیل و جمهوری آذربایجان است، این شهرستان سه مرز دریایی، ریلی و بزرگراهی و فضای مناسبی برای تجارت در منطقه دارد.