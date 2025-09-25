نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت: از نتایج مشترک آن دوران و همینطور جنگ دوازده روزه تحمیلی، ارتقای جایگاه ایران به عنوان ابرقدرت جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی چهارشنبه‌شب در جمع رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: در هر دو آوردگاه، ملت، پای انقلاب ایستاد و محاسبات و معادلات دشمن را برهم زد و او را ناکام گذاشت.

وی افزود: با حفظ همین روحیه و با همت و تلاش مسئولان، مشکلات موجود، رفع خواهد شد.

استاندار گلستان نیز گفت: نظام جمهوری اسلامی هرچه دارد از دفاع مقدس است.

علی‌اصغر طهماسبی ادامه داد: این انقلاب، راه‌های پرپیچ و خمی را طی کرده برای حفظ آن، ایثارگری‌ها شده است.

وی افزود: انسجام و تقویت همه‌جانبه، لازمه توفیق در ادامه مسیر است.

رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در جنگ‌های تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه، همه در دفاع از میهن وارد میدان شدند، گفت: این مشخصه ایران اسلامی است.

در این مراسم از همه رزمندگان حاضر در جلسه، با اهدای هدیه، تجلیل شد.

برچسب ها: ایران قوی ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
مولوی اسحاق مدنی:
استقامت ملت ایران، رمز ناکامی دشمنان
آیت الله نور مفیدی:
من از شنیدن اسم نتانیاهو منزجر می شوم
آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دورکاری پنج‌شنبه‌ها برای کارمندان گلستان تصویب شد
بارش شدید باران در گلستان
دستگیری باند سارقان موبایل در گنبدکاووس
دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عظمت ایران را آشکارتر کرد
آخرین اخبار
دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عظمت ایران را آشکارتر کرد
بارش شدید باران در گلستان
دستگیری باند سارقان موبایل در گنبدکاووس
دورکاری پنج‌شنبه‌ها برای کارمندان گلستان تصویب شد