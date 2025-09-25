باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آیتالله سیدکاظم نورمفیدی چهارشنبهشب در جمع رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: در هر دو آوردگاه، ملت، پای انقلاب ایستاد و محاسبات و معادلات دشمن را برهم زد و او را ناکام گذاشت.
وی افزود: با حفظ همین روحیه و با همت و تلاش مسئولان، مشکلات موجود، رفع خواهد شد.
استاندار گلستان نیز گفت: نظام جمهوری اسلامی هرچه دارد از دفاع مقدس است.
علیاصغر طهماسبی ادامه داد: این انقلاب، راههای پرپیچ و خمی را طی کرده برای حفظ آن، ایثارگریها شده است.
وی افزود: انسجام و تقویت همهجانبه، لازمه توفیق در ادامه مسیر است.
رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در جنگهای تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه، همه در دفاع از میهن وارد میدان شدند، گفت: این مشخصه ایران اسلامی است.
در این مراسم از همه رزمندگان حاضر در جلسه، با اهدای هدیه، تجلیل شد.