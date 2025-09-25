سردار آقایی فرمانده سپاه خوی گفت: اتحاد و انسجام اقوام مختلف مردم عامل شکست دشمنان در دفاع مقدس و جنگ ۱۲روزه بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور فرمانده سپاه خوی، خانواده‌های شهدا، جمعی از مسئولین شهری، نیرو‌های نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهانق خوی برگزار شد.

در این مراسم سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، امنیت، سلامت و جنگ ۱۲ روزه گفت: دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نشانگر اتحاد ملی، قدرت نظامی و اقتدار نظام اسلامی است.

آقایی به خصوصیات مشترک دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روز اشاره کرد و گفت: در هردو جنگ هدف اصلی دشمن، «تسلیم شدن ایران، تجزیه کشور و سقوط نظام اسلامی» بود بطوری که در دفاع مقدس، صدام در مصاحبه رسانه‌ای خود گفت: ادامه مصاحبه ۳ روز دیگر در تهران و در جنگ ۱۲ روزه هم نتانیاهو ۳ یا ۴ روز وعده پیروزی داده بود که با عنایات خاص خداوند و همدلی مردم هردو در اهدافشان شکست خوردند.

وی افزود: از خصوصیات مشترک هردو جنگ به چگونگی حمله و تجاوز به خاک ایران بود که دشمن در هردو جنگ از اصل غافلگیری استفاده کرد، در جنگ ۸ ساله صدام بصورت ناگهانی شهر‌های خوزستان و تهران را مورد حمله هوایی قرار داد و بعدا حمله زمینی را شروع نمود و در جنگ ۱۲ روزه هم رژیم صهیونیستی بصورت غافلگیرانه حملات هوایی و موشکی خود را به کشور شروع کرد و در اولین ساعات و روز‌ها فرماندهان نخبه و بزرگ نظامی و دانشمندان هسته‌ای را ترور نمودند وبعد به حملات هوایی و موشکی خود علیه شهر‌ها ادامه داد. باز خدا را شاکریم که با عنایات خاص خداوند، مقام معظم رهبری در اولین ساعات جنگ با انتخاب بجا و شایسته فرماندهان جدید، کنترل جنگ و کشور را بدست گرفت و با هدایت‌های مدبرانه خود دشمن را به شکست واداشت.

فرمانده سپاه خوی گفت: یکی دیگر از خصوصیات مشترک دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، «توهم پیروزی دشمن» بود که در دفاع مقدس صدام به امید تازه نفس بودن انقلاب، منسجم نبودن ارتش و اختلاف افکنی‌های دشمن میان اقوام و مذاهب، تجاوز خود را شروع کرد و در جنگ ۱۲ روزه هم دشمن به امید اختلافات ایجاد شده در فتنه‌ها مخصوصا فتنه ۱۴٠۱، با دخالت مستقیم آمریکا به کشور حمله کرد و خوشبختانه با اتحاد و انسجام ملی و حمایت قاطعانه مردم (حتی آنهایی که با نظام زاویه داشتند) از وطن، رهبری و نظام یکبار دیگر رژیم صهیونیستی و آمریکا شکست خوردند.

آقایی در ادامه به تفاوت‌های دو جنگ نیز اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس ۸ سال طول کشید ولی جنگ با اسرائیل ۱۲ روز، با توجه به تسلیحات نظامی موجود، فناوری، استراتژیکی و اطلاعات نوع درگیری‌ها فرق می‌کرد.

وی تاکید کرد: طبق نص صریح آیات قرآن از جمله آیه ۱۱۱ ال عمران و ۴ الی ۶ اسرا اشاره شده است که قوم بنی اسرائیل شکست خورده و مسلمانان و قوم قوی و نیرومند با تمدن کهن ایران پیروز میشود.

فرمانده سپاه خوی در پایان سخنان خود گفت: در همه جنگ‌های نظامی، سیاسی و ... بعداز عنایات خاص خداوند متعال، پیروزی را مرهون خون شهدا و مثلت اتحاد و اقتدار «رهبری، مردم و نیرو‌های مسلح» هستیم.