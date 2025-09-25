باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در حالی با انجام ۲ دیدار امروز در تبریز و تهران برگزار می‌شود که تیم فوتبال تراکتور برابر تیم فجرشهید سپاسی شیراز صف آرایی می‌کند و تیم فوتبال پرسپولیس هم پذیرای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در ورزشگاه شهدای شهر قدس است.

تراکتور- فجرشهید سپاسی/ پنج شنبه ساعت ۱۷

بازی تیم‌های فوتبال تراکتور و فجرشهید سپاسی با حکم کمیته انضباطی فقط با حضور هواداران خانم در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز برگزار می‌شود.

تیم فوتبال تراکتور هفته گذشته با پیروزی در بازی مهم و حساس برابر تیم بحران زده سپاهان ۷ امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های گل گهر و خیبر خرم آباد در صدر جدول قرار گرفت.

شاگردان اسکوچیچ می‌خواهند ۳ امتیاز خانگی برابر تیم فجرشهید سپاسی را بگیرند تا به روند رو به رشد خود ادامه بدهند و صدرنشینی خود را در لیگ برتر فوتبال تثبیت کنند.

در آن طرف، تیم فجرشهید سپاسی که امسال به لیگ برتر فوتبال بازگشته، نتایج خوبی در لیگ برتر فوتبال به دست آورده و با ۲ برد، ۲ مساوی و بدون شکست و کسب ۵ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی قرار گرفته است.

پیروز قربانی سرمربی فجرشهید سپاسی توانسته تیم منسجمی روانه مسابقات کند و این تیم شیرازی قصد دارد به روند شکست ناپذیری خود در تبریز ادامه بدهد، اما کار سختی مقابل قهرمان فصل گذشته دارد.

اگر تیم فجرشهید سپاسی بتواند تیم تراکتور را در خانه اش شکست بدهد به طور موقت به صدر جدول لیگ برتر صعود می‌کند که این هم بعید به نظر می‌رسد.

در تاریخ رویارویی‌های ۲ تیم، مساوی بیشتر از هر نتیجه‌ای خودنمایی می‌کند: ۸ تقسیم امتیاز در ۱۲ مصاف. فجر هرگز در تبریز موفق به شکست دادن تراکتور نشده، اما ۴ بازی از ۶ میزبانی تراکتور از نماینده استان فارس گل نداشته است.

جدال شاگردان اسکوچیچ و پیروز قربانی در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود چرا که هر ۲ مربی بازی هجومی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

پرسپولیس- ملوان بندر انزلی/ پنج شنبه ساعت ۱۹

تیم فوتبال پرسپولیس در حالی هفته گذشته برابر تیم چادر ملو اردکان در ورزشگاه تختی به تساوی دست یافت، که هوادارانش از نتیجه کسب شده به شدت عصبانی و ناراحت شدند و شعار "حیا کن رها کن" برای وحید هاشمیان سر دادند و بطری آب به سمت اعضای این تیم پرتاب کردند.

سرخپوشان پایتخت در ۴ بازی اخیر خود فقط یک برد برابر سپاهان در اصفهان به دست آوردند و ۳ بازی شان در تهران با تساوی به پایان رسید و با ۶ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفتند.

شاگردان وحید هاشمیان به پیروزی بازی خانگی برابر تیم ملوان نیاز مبرم دارند تا از فشار هواداران خود خارج شوند و علاوه بر این، طلسم نبردن‌های خود را در این فصل بشکنند.

هاشمیان به خوبی می‌داند که هواداران پرسپولیس فقط از تیم خود پیروزی می‌خواهند و اگر نتیجه‌ای غیر از این رقم بخورد واکنش‌های بدی نشان می‌دهند برهمین اساس باید چاره‌ای بیندیشد تا تیمش در بازی خانگی برابر ملوان به برتری دست یابد تا از انتقادات و فشار‌ها رهایی یابد.

پرسپولیسی‌ها در حالی باید بازی امشب را پیروز شوند که با لشگری از مصدومان مواجه هستند و رضا شکاری، محمد عمری، محمدحسین کنعانی‌زادگان، اوستون اورونوف، میلاد سرلک، سرژ اوریه، محمدحسین صادقی ۷ غایب سرخ‌پوشان محسوب می‌شوند و این موضوع کار را برای هاشمیان سخت خواهد کرد. ضمن اینکه افشین پیروانی سرپرست تیم کماکان محروم است.

در آن طرف، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی هفته گذشته برابر تیم گل گهر سیرجان شکست خورد و با ۵ امتیاز در رتبه نهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مازیار زارع به دنبال این هستند که با امتیاز به انزلی برگردند و شکست هفته قبل را جبران کنند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرشور پرسپولیس پیش رو دارند.

عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال ملوان بندر انزلی چهره ویژه این بازی است و او مقابل تیم سابقش پرسپولیس قرار می‌گیرد و انگیزه زیادی هم برای نشان دادن توانایی خود به کادر فنی سرخپوشان دارد.

آخرین برد قو‌های سپید انزلی برابر تیم پرسپولیس به سال ۱۳۹۳ برمی گردد و از آن تاریخ به بعد آنها نتوانستند حریف سرخپوش خود را شکست بدهند و باید دید شاگردان مازیار زارع می‌توانند طلسم ۱۱ ساله خود مقابل سرخپوشان پایتخت را بشکنند یا نه!

علاوه بر این، مازیار زارع در ۴ تقابل خود با پرسپولیس به عنوان سرمربی، ۴ شکست داشته است و رکورد صددرصدی شکست مقابل این تیم دارد، بدون شک زارع به دنبال شکستن طلسم ناکامی اش برابر سرخپوشان است.

۲ تیم تاکنون ۷۳ مرتبه به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳۷ برد سهم پرسپولیس و ۱۳ برد سهم ملوان و ۲۳ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

برنامه بازی های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال

جمعه ۴ مهر

خیبر خرم‌آباد - سپاهان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم آباد

گل‌گهر سیرجان - فولاد خوزستان - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

ذوب‌آهن اصفهان - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه فولاد شهر

شمس آذر قزوین - استقلال- ساعت ۱۹ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

استقلال خوزستان - مس رفسنجان - ساعت ۱۹ - ورزشگاه تختی آبادان

شنبه ۵ مهر

پیکان - چادرملوی اردکان - ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس