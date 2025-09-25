تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال ملوان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امشب ساعت ۱۹ در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال برابر تیم ملوان بندرانزلی در ورزشگاه شهدای قدس صف آرایی می‌کند که مصدومان و غایبان زیادی از جمله رضا شکاری، محمد عمری، محمدحسین کنعانی‌زادگان، اوستون اورونوف، میلاد سرلک، سرژ اوریه و محمدحسین صادقی دارد و نمی‌تواند از این بازیکنان در بازی امشب استفاده کند.

پیام نیازمند درواز بان ملی پوش در بازی امشب درون دروازه سرخپوشان قرار می‌گیرد و این گلر می‌خواهد کلین شیت دیگری را به نام خود ثبت کند.

حسین کنعانی زادگان به علت مصدومیت نمی‌تواند تیم پرسپولیس را در بازی امشب همراهی کند، براین اساس مرتضی پور علی گنجی به همراه حسین ابرقویی زوج خط دفاع سرخپوشان را تشکیل می‌دهند. سهیل صحرایی و فرشاد احمدزاده هم در دفاع‌های چپ و راست پرسپولیس قرار می‌گیرند.

مارکو باکیچ، سروش رفیعی و محمد خدابنده لو در خط هافبک پرسپولیس قرار می‌گیرند. تیوی بیفوما و امید عالیشاه هم وینگر‌های چپ و راست سرخپوشان در این بازی هستند. علی علیپور هم تک مهاجم پرسپولیس در این بازی است.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ملوان به شرح زیر است.

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پور علی گنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد خدابنده لو، تیوی بیفوما، امید عالیشاه و علی علیپور