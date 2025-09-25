فرمانده انتظامی ماسال از شناسایی عاملان نزاع دسته‌ جمعی در اين شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ "مرتضی ترازی" گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستا‌های شهرستان ماسال، بلافاصله عوامل پلیس در محل حاضر شدند.

وی در ادامه بیان داشت: پس از حضور ماموران انتظامی عاملان این نزاع و درگیری شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده پلیس، علت درگیری اختلافات شخصی بوده، افزود: دو مصدوم این حادثه به بیمارستان رشت اعزام شدند.

این مقام انتظامی در پایان بیان داشت: پلیس با افرادی که به هر نحو بخواهند با اقدامات هنجارشکنانه مخل آسایش مردم شوند با قاطعیت برخورد قانونی خواهد کرد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان 

برچسب ها: پلیس ، نزاع
