شهروندخبرنگار ما همزنان با بازگشایی مدارس تصاویری از برگزاری نهمین کمپین مداد نارنجی در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین کمپین «مداد نارنجی» با استقبال گسترده مردم خیر و نیکوکار شهر ارومیه برگزار شد. در این پویش، ۶۰۰ بسته تحصیلی شامل اقلام کامل لوازم‌التحریر، کوله مدرسه و سایر نیاز‌های تحصیلی برای دانش آموزان تحت پوشش بنیاد دستان مهربان و دانش آموزان نیازمندِ مناطق محروم ارومیه توزیع شد. ارزش تقریبی این بسته‌ها ۴۸۰ میلیون تومان برآورد شده است که همگی با کمک مردم خیر و نیکوکار شهرستان ارومیه تأمین شد. پویش «مداد نارنجی» که امسال نهمین دوره خود را سپری می‌کند، با هدف فراهم کردن فرصت برابر آموزشی برای همه کودکان، به ویژه دانش آموزان مناطق کم‌برخوردار، شکل گرفته و تلاش می‌کند تا با تأمین ملزومات تحصیلی، مسیر رشد علمی و شکوفایی استعداد‌های آینده‌ساز کشور هموارتر شود.
همچنین بنیاد دستان مهربان اعلام کرده است که فاز دوم این کمپین در مهرماه برگزار خواهد شد و در آن، بسته‌های تحصیلی در میان دانش‌آموزان محروم و روستایی توزیع می‌شود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

برگزاری نهمین کمپین مداد نارنجی در ارومیه

آغاز سال تحصیلی جدید با عشق و مهر

کمپین مداد نارنجی

آغاز سال تحصیلی جدید با عشق و مهر؛ برگزاری نهمین کمپین مداد نارنجی در ارومیه