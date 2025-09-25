تیم‌های فوتبال منچسترسیتی ، تاتنهام و آرسنال به مرحله بعدی جام اتحادیه انگلیس صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - دور سوم رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال انگلیس با برگزاری ۴ مسابقه ادامه پیدا کرد که طی آن تیم‌های منچسترسیتی، نیوکاسل، تاتنهام و آرسنال با برتری مقابل رقبا به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافتند.  منچسترسیتی با یک نمایش خوب موفق شد ‏در جام اتحادیه، هادرزفیلد تاون را با نتیجه ۲-۰ شکست دهد و راهی ‏دور چهارم رقابت‌ها شود.

پپ گواردیولا که تیمش را با تغییرات بسیاری روانهٔ میدان کرده بود، در نهایت در مسابقه‌ای که حریف حتی یک شوت در چارچوب نداشت، توانست به خواستهٔ خود برسد و به دور بعدی رقابت‌ها راه پیدا کند.  فیل فودن شروع خوب خود در فصل جدید فوتبال انگلیس را ادامه داد و با یک شلیک زمینی استثنایی از پشت محوطه جریمه دروازه لی نیکولز را باز کرد. او در اواخر مسابقه پاس منجر به گل ساوینیو را به نام خود ثبت کرد تا بال چپ ۲۱ ساله برزیلی با شلیک محکم از زاویه تنگ به سقف دروازه، اختلاف را ۲ برابر کند.  

توپچی‌ها ۴ روز بعد از تساوی خانگی مقابل منچسترسیتی با دو گل از سد تیم سطح سومی پورت‌ویل گذشتند. ابرچی ازه، هافبک ۲۷ ساله سابق کریستال‌پالاس نخستین گل خود را برای تیم جدید خود به ثمر رساند. در دقایق پایانی هم، لیاندرو تروسار روی پاس بلند ویلیام سالیبا موفق شد با ضربه‌ای دقیق گل دوم را به ثمر برساند و پیروزی تیمش را قطعی کند. با این نتیجه، آرسنال بدون مشکل به دور چهارم لیگ کاپ صعود کرد و نشان داد همچنان مدعی جدی در تمامی جام‌های داخلی است.

در دیگر دیدار تیم تاتنهام با سه گل بر تیم سطح سومی دانکستر غلبه کرد. گل نخست اسپرز در نیمه اول توسط پالینیا به ثمر رسید و این برتری زودهنگام خیال هواداران را راحت کرد. در نیمه دوم نیز حملات تاتنهام ادامه یافت و دو گل دیگر  به ثمر رسید تا برتری سه‌گله قطعی شود.

نیوکاسل هم با نتیجه چهار بر یک بردفورد سیتی دسته دومی را شکست داد.  

