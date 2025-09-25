باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس در گفتگو با اصحاب رسانه، توانمندی ایران اسلامی در ابعاد مختلف را شریح کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه به پشتوانه دوران دفاع مقدس به جهانیان ثابت کرد، ایران اسلامی در همه مولفه ها قدرت برتر منطقه و جهان است و دشمنی‌های جهانی هیچ‌گاه مانع پیشرفت ایران نخواهد شد و آمریکا و دنیای استکبار این واقعیت را پذیرفته‌اند که جمهوری اسلامی ایران قدرتی بزرر همه مولفه ها است.

سردار سرتیپ پاسدار امان الله گشتاسبی، دفاع مقدس را گنجینه و پشتوانه عظیم انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: دوران دفاع مقدس فکری نو برای ملت های آزاده جهان بود و جنگ ۱۲ روزه تدوام مسیر نورانی شجاعت، ایثار و از جان گذشتگی جوانان و شهدای دوران دفاع مقدس است.

پیروز واقعی جنگ ۱۲ روزه ایران اسلامی است

ارشد نیروهای مسلح در شمال غرب کشور تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه آمده بودند تا ما را تسلیم و ایران را تجزیه کنند و نظام اسلامی از هم بپاشد اما با توکل بر خداوند متعال، به پشتوانه مردم و با درایت، تدبیر و هدایت مقام معظم رهبری؛ ایران اسلامی پیروز میدان شد.

وی سپس به تشریح دلایل دشمنی اجنگ ستکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در پاسخ به نیاز‌های دینی و تاریخی مردم شکل گرفت و خواستار تأسیس نظامی مبتنی بر اسلام ناب و ارزش‌های قرآنی بود و این انقلاب به‌ویژه در زمانی که به وقوع پیوست، برای دشمنان ما غافلگیرکننده بود و آنان را دچار بحران و سردرگمی کرد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا افزود: انقلاب اسلامی ایران بر اساس خواسته‌ها و آرمان‌های مردم شکل گرفت، و این همان چیزی بود که با منافع استکبار جهانی در تضاد قرار داشت استکبار جهانی که تا پیش از آن تمام منابع کشور ما را در اختیار داشتند و تصمیمات سرنوشت‌ساز در دست آنها بود، دیگر قادر به تأثیرگذاری بر سرنوشت مردم ایران نبوده و کنترل خود را از دست دادند.

دشمنی ها، مانع از پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی نخواهد شد

سردار گشتاسبی تأکید کرد: امام خمینی (ره) با ظرفیت‌های عظیم خود و توکل بر خداوند، توانست نظامی نوین و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را در شرایط پیچیده زمانه بنا کند که نه غرب و نه شرق از آن استقبال نکردند و این تحول بنیادی در جهان، به طور طبیعی موجب دشمنی‌های شدید دنیای استکبار شد.

وی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی به‌دلیل ریشه‌دار بودن در آموزه‌های دینی و آرمان‌های انقلابی، همواره با مقاومت در برابر فشار‌ها و تحریم‌های جهانی روبه‌رو بوده و این دشمنی‌ها هیچ‌گاه مانع از پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی نخواهد شد.

انقلاب اسلامی موجب تحول در خاورمیانه و مقابله با استکبار جهانی شد

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، با اشاره به تأثیرات انقلاب اسلامی بر خاورمیانه گفت: انقلاب اسلامی ایران، با ایده‌ها و افکار نوین خود، یک تغییر بنیادین در ساختار سیاسی و اجتماعی منطقه ایجاد کرد و تهدیدی جدی برای منافع آنها در منطقه به حساب آمد، چرا که موجب قطع دست قدرت‌های جهانی، به‌ویژه آمریکا از منابع بی‌پایان و استراتژیک ایران شد.

سردار گشتاسبی تأکید کرد: نوع نگاه امام خمینی (ره) و مسیر انقلابی که ایشان ترسیم کردند، هیمنه و سلطه استکبار جهانی، به ویژه آمریکا، در منطقه را به چالش کشید. همراهی و حمایت قاطع مردم از انقلاب اسلامی، موجب شد که حتی با وجود تمام دشمنی‌ها و توطئه‌های بی‌شمار، جمهوری اسلامی ایران بتواند در برابر فشار‌ها ایستادگی کند و همچنان مسیر خود را ادامه دهد.

ارشد نیروهای مسلح در شمال غرب کشور افزود: در طول ۴۷ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران با هزاران توطئه دشمنان روبه‌رو بوده است، اما همچنان به‌عنوان یک قدرت تأثیرگذار در جهان مطرح است و حتی امروز نسل‌های جدید انقلاب اسلامی در حال رشد هستند، روحیه ایثار، شجاعت و مجاهدت جوانان دوران دفاع مقدس همچنان الهام‌بخش است.

رسانه ها امید آفرینی کنند

وی سپس به نقش مهم رسانه ها در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین وظیفه‌ای که در عرصه عملیات روانی بر عهده داریم، امیدآفرینی است که بخشی از آن بر عهده اصحاب رسانه است و خبرنگاران وظیفه دارند، در دفاع از انقلاب ئ نظام اسلامی عملکردها را منعکس کنند.

وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین وظیفه‌های ما برخورد با گروه‌های تروریستی سنتی و جدید است، که در این راستا هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد، کما اینکه دیدید در مدت اخیر کوچکترین حرکتی در آذربایجان‌ غربی و کردستان صورت نگرفت.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، ادامه داد: ما بطور قطع اجازه نخواهیم داد که عناصر تروریستی دشمنان ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این منطقه کاری از پیش ببرند و با اقتدار مقابل استکبار جهانی، آمریکا و دست‌نشانده‌های آن خواهیم ایستاد.

سردار گشتاسبی گفت: در یک منطقه استراتژیک قرار گرفته‌ایم و مسئولیت سنگینی را بر عهده داریم که یکی از وظایف خطیر در شرایط کنونی ایجاد امید و نشاط در بین مردم است و باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات را حل کند که قطعاً از این مسیر هم با سربلندی عبور خواهیم کرد.