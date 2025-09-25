شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از مراسم تجلیل از روحانیون هشت سال دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل از روحانیون رزمنده دوران دفاع مقدس با حضور علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار، مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان برگزار شد.
در این مراسم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ضمن ابراز قدردانی از همراهی مستمر و ارزشمند روحانیون، بر نقش برجسته و تأثیرگذار آنها در هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد.ایشان با بیان اینکه: مهم‌ترین مصادیق نقش‌آفرینی روحانیت در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ کیان کشور در دوران دفاع مقدس، تبیین دقیق شرایط سیاسی و اجتماعی به‌منظور آگاه‌سازی مردم و ایجاد انگیزه جهت حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بوده است. این نقش‌آفرینی به‌صورت جامع و کامل ایفا گردید و روحانیان همواره در تمامی زمان‌ها و شرایط در کنار رزمندگان اسلام حضور فعال داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

تجلیل از روحانیون رزمنده هشت سال دفاع مقدس در نیشابور

مراسم تجلیل از روحانیون رزمنده هشت سال دفاع مقدس

تجلیل از روحانیون رزمنده هشت سال دفاع مقدس در نیشابور

 

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، مراسم تجلیل ، سوژه خبری
