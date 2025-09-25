شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از مراسم تجلیل از روحانیون هشت سال دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل از روحانیون رزمنده دوران دفاع مقدس با حضور علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار، مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان برگزار شد.

در این مراسم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ضمن ابراز قدردانی از همراهی مستمر و ارزشمند روحانیون، بر نقش برجسته و تأثیرگذار آنها در هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد.ایشان با بیان اینکه: مهم‌ترین مصادیق نقش‌آفرینی روحانیت در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ کیان کشور در دوران دفاع مقدس، تبیین دقیق شرایط سیاسی و اجتماعی به‌منظور آگاه‌سازی مردم و ایجاد انگیزه جهت حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بوده است. این نقش‌آفرینی به‌صورت جامع و کامل ایفا گردید و روحانیان همواره در تمامی زمان‌ها و شرایط در کنار رزمندگان اسلام حضور فعال داشتند.

