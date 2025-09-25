باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - فتاح آسیابی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین گفت: در راستای اجرای برنامههای نگهداری راههای شریانی و به منظور افزایش ایمنی تردد و بهبود سطح سرویس، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در آزادراه قزوین - زنجان در هر دولاین شمالی و جنوبی مجموعا به طول ۱۲۰ کیلومتر آغاز شد.
وی همچنین از اجرای روکش آسفالت در محور روستایی ده دوشاب - پررود از توابع الموت غربی به طول۷ کیلومتر خبر داد.
این مسئول افزود: در راستای بهبود سطح سرویس و افزایش عمر مفید روسازی، عملیات اجرای لایه اول روکش آسفالت حفاظتی از نوع اسلاری سیل در محور نیکویه – ضیاآباد به طول ۸ کیلومتر آغاز شده است.
وی بیان کرد: روکش اسلاری سیل به عنوان یکی از روشهای نوین و اقتصادی در نگهداری پیشگیرانه راهها، با ایجاد سطحی یکنواخت و مقاوم در برابر نفوذ آب، موجب جلوگیری از گسترش ترکها و فرسایش سطحی روسازی میگردد.
این اقدام در چارچوب اهداف سازمانی برای ارتقاء کیفیت شبکه راههای ارتباطی منطقه و بهبود سطح ایمنی کاربران جادهای صورت گرفته است.