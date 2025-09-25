استاندار گیلان و وزیر راه به مقام شامخ شهدای رشت ادای احترام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس استاندار گیلان و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح امروز(پنجشنبه) با حضور در گلزار شهدای رشت، به مقام والای شهدای گرانقدر ادای احترام کردند.

در این دیدار استاندار گیلان و وزیر راه و شهرسازی با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و بر تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کردند.

هادی حق‌شناس در این مراسم با اشاره به نقش ارزشمند شهدا در حفظ امنیت و استقلال کشور، اظهار کرد: یاد و راه شهدا چراغ راه همه ماست و وظیفه داریم این فرهنگ را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن تأکید بر اهمیت گرامیداشت یاد شهدا در همه مناسبت‌ها، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

