استاندار گیلان و وزیر راه به مقام شامخ شهدای رشت ادای احترام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس استاندار گیلان و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح امروز(پنجشنبه) با حضور در گلزار شهدای رشت، به مقام والای شهدای گرانقدر ادای احترام کردند.

در این دیدار استاندار گیلان و وزیر راه و شهرسازی با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و بر تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کردند.

هادی حق‌شناس در این مراسم با اشاره به نقش ارزشمند شهدا در حفظ امنیت و استقلال کشور، اظهار کرد: یاد و راه شهدا چراغ راه همه ماست و وظیفه داریم این فرهنگ را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن تأکید بر اهمیت گرامیداشت یاد شهدا در همه مناسبت‌ها، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

منبع: استانداری 

برچسب ها: شهدا ، وزیر راه
خبرهای مرتبط
ورود وزیر راه و شهر سازی به محل سقوط هواپیمای تهران - یاسوج
جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر راه در مجلس
وزیر راه بر مزار سردار دلها و دختر کاپشن صورتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راه اندازی بندر آستارا در دستور کار است
بازدید وزیر راه و شهرسازی از طرح توسعه باند فرودگاه رشت
شناسایی عاملان نزاع دسته‌ جمعی در ماسال
ادای احترام وزیر راه به مقام شامخ شهدای رشت
آخرین اخبار
ادای احترام وزیر راه به مقام شامخ شهدای رشت
شناسایی عاملان نزاع دسته‌ جمعی در ماسال
بازدید وزیر راه و شهرسازی از طرح توسعه باند فرودگاه رشت
راه اندازی بندر آستارا در دستور کار است
بارندگی ۴ روز گذشته در گیلان معادل یک سال بارندگی ایران
آغاز ساخت تقاطع غیرهمسطح لنگرود
بررسی آسیب های اجتماعی/ ضرورت حمایت از دانش آموزان باز مانده از تحصیل در گیلان
تبدیل مسیر انزلی - آکتائو به فرصت تجارت آسیای میانه
تعطیلی پنج شنبه‌ها در ادارات گیلان
آغاز صادرات کیوی گیلان از ۷ مهر ماه
رسیدگی فوری به پرونده فوت ۲ نوزاد در بیمارستان انزلی