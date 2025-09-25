پلیس دانمارک اعلام کرد که پهپاد‌ها بر فراز چهار فرودگاه در سراسر این کشور مشاهده شدند که باعث تعطیلی یکی از آنها برای ساعت‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس دانمارک روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از حادثه مشابهی در این هفته که منجر به تعطیلی فرودگاه کپنهاگ شد، پهپاد‌ها بر فراز چهار فرودگاه در سراسر دانمارک مشاهده شدند که باعث تعطیلی یکی از آنها برای ساعت‌ها شد.

پلیس اعلام کرد که پهپاد‌ها قبل از ترک فرودگاه‌ها، در فرودگاه‌های آلبورگ، اسبیرگ، سوندربورگ و پایگاه هوایی اسکریدستروپ مشاهده شدند.

فرودگاه آلبورگ، واقع در شمال دانمارک و یکی از بزرگترین فرودگاه‌های این کشور پس از کپنهاگ تعطیل شد.

جسپر بوژگارد مدسن، بازرس ارشد پلیس شمال یوتلند در بیانیه‌ای درباره حادثه آلبورگ گفت: «سرنگونی پهپاد‌ها که طی چند ساعت بر فراز منطقه بسیار وسیعی پرواز می‌کردند، امکان‌پذیر نبود. در حال حاضر، ما هنوز اپراتور‌های پهپاد را نیز دستگیر نکرده‌ایم.»

پلیس جنوب یوتلند اعلام کرد که اواخر عصر چهارشنبه «چندین گزارش از فعالیت پهپاد‌ها در فرودگاه‌های اسبیرگ، زوندربورگ و اسکریدستروپ» دریافت کرده است.

فرودگاه‌های اسبیرگ و زوندربورگ تعطیل نشدند، زیرا تا صبح پنجشنبه هیچ پروازی در آنجا برنامه‌ریزی نشده بود.

پلیس گفت که پهپاد‌ها «با چراغ پرواز می‌کردند و از زمین مشاهده می‌شدند، اما هنوز مشخص نشده است که چه نوع پهپادی هستند یا انگیزه آنها چیست.»

پلیس اعلام کرد که «در حال بررسی گسترده با همکاری (سرویس اطلاعاتی دانمارک) و نیرو‌های مسلح برای روشن شدن شرایط است.»

نخست وزیر مته فردریکسن روز سه‌شنبه گفت که این کشور پس از پرواز پهپاد‌های بزرگ بر فراز فرودگاه کپنهاگ و تعطیلی چند ساعته آن، شاهد «جدی‌ترین حمله به زیرساخت‌های حیاتی دانمارک» بوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

