مدیر پروژه VAR درباره برگزاری دیدار مس سونگون و گیتی پسند با سیستم VS گفت: هنوز VS وارد کشور نشده، اما سیستم ما این قابلیت را دارد که از سرور‌ها کم کنیم و این را به VS تبدیل کنیم. اگر مشکلی ایجاد نشود قطعا سیستم‌های ما به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال خواهد رسید و شاید حتی زودتر هم این اتفاق رخ بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حکیم، مدیر پروژه VAR فدراسیون فوتبال درباره حضور تکنولوژی VS در لیگ برتر فوتسال گفت: تعداد هفت دستگاه VS خریداری کردیم که هنوز وارد کشور نشده‌اند. بر اساس نیاز کمیته فوتسال و با درخواست رییس این کمیته بازی مس سونگون و گیتی پسند با این تکنولوژی برگزار خواهد شد. هنوز VS نداریم، اما سیستم ما این قابلیت را دارد که از سرور‌ها کم کنیم و این را به VS تبدیل کنیم؛ بنابراین تمام مدارک لازم FIFA را بررسی کردیم. درخواست کمیته فوتسال برای ششم مهر بود، اما باتوجه به اینکه درگیر رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و بازی تراکتور و الوحده در لیگ نخبگان هستیم، خواستیم تا بازی هشتم مهر برگزار شود.

سطح زیرساخت‌های VAR بالاتر از VS است

مدیر پروژه VAR درباره جزئیات حضور این دستگاه در بازی مس سونگون و گیتی پسند گفت: سطح زیرساخت‌های VAR بالاتر از VS است، بنابراین انجام آن ساده‌تر خواهد بود. این دستگاه عصر روز ششم مهر وارد تبریز و نصب خواهد شد. هفتم مهر داوران یک تست می‌گیرند، به دلیل اینکه اولین بار است و مدل آن با VAR متفاوت است. در آن روز اپراتور‌ها و داوران مسلط خواهند شد و بعد ان‌شاءالله روز هشتم بازی برگزار می‌شود.

دستگاه VS هنوز وارد کشور نشده است

محسن حکیم با اشاره به اینکه دستگاه VS هنوز وارد کشور نشده، بیان کرد: از دستگاه VAR برای این تکنولوژی استفاده می‌کنیم، اما موضوع این است که VS همان VAR است که سبک شده است. تعداد سرور‌های VAR خیلی زیاد است و شما باید ۲۴ تا ۳۰ دوربین را پشتیبانی کنید، البته اگر در ورزشگاه داشته باشید. تعداد مانتیور و دوربین در VS کمتر است. تعداد دوربین‌هایی که در این تکنولوژی استفاده می‌شود، حداقل چهار دوربین است که امکان بیشتر شدن دارد. VS تنها دو مانیتور و یک اپراتور دارد.

 VS قطعا به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال می‌رسد

مدیر پروژه VAR درباره زمان وارد شدن هفت دستگاه VS به ایران اظهار کرد: تاریخ دقیق ورود هفت دستگاه VS هنوز مشخص نیست و کار‌های اداری دارد که باید انجام شود. احتمال دارد یک ماه دیگر وارد کشور شوند. اگر مشکلی ایجاد نشود قطعا به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال خواهد رسید و شاید حتی زودتر هم این اتفاق رخ بدهد.

منبع: اینسا

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، مسابقات فوتسال
خبرهای مرتبط
رقابت نزدیک تیم‌ها در هفته سوم لیگ برتر فوتسال مازندران
برد پرگل فوتسال افغانستان مقابل مالدیو
برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کمیل قاسمی استقلالی شد/ قهرمان المپیک: با قدرت در لیگ برتر کشتی تیم‌داری می‌کنیم
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در رابطه با مشکلات میزبانی و رقابت نابرابر در لیگ برتر
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ملوان
پرسپولیس با شکار قو به دنبال طلسم شکنی در تهران/ تراکتور درصدد تثبیت صدرنشینی
آغاز فصل جدید لیگ اروپا با پیروزی رم مقابل حریف فرانسوی+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۲ رایو وایکانو/ خروج از بحران به کمک مرد عنکبتوتی
صعود منچسترسیتی، آرسنال، تاتنهام و نیوکاسل در جام اتحادیه انگلیس+ فیلم
دلیل میزبانی نکردن ورزشگاه امام رضا مشخص شد
جزئیات برگزاری ال‌کلاسیکو فوتسال ایران با VS/ نیم فصل دوم قطعا با حضور این تکنولوژی خواهد بود
آخرین اخبار
جزئیات برگزاری ال‌کلاسیکو فوتسال ایران با VS/ نیم فصل دوم قطعا با حضور این تکنولوژی خواهد بود
دلیل میزبانی نکردن ورزشگاه امام رضا مشخص شد
اتلتیکو مادرید ۳ - ۲ رایو وایکانو/ خروج از بحران به کمک مرد عنکبتوتی
صعود منچسترسیتی، آرسنال، تاتنهام و نیوکاسل در جام اتحادیه انگلیس+ فیلم
آغاز فصل جدید لیگ اروپا با پیروزی رم مقابل حریف فرانسوی+ فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ملوان
پرسپولیس با شکار قو به دنبال طلسم شکنی در تهران/ تراکتور درصدد تثبیت صدرنشینی
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در رابطه با مشکلات میزبانی و رقابت نابرابر در لیگ برتر
کمیل قاسمی استقلالی شد/ قهرمان المپیک: با قدرت در لیگ برتر کشتی تیم‌داری می‌کنیم
وحید شمسایی: برای دفاع از قهرمانی به اندونزی می‌رویم
هنرنمایی پاسور والیبال ایتالیا مقابل بلژیک + فیلم
صعود مقتدرانه تیم ملی فوتسال ایران به دور نهایی جام ملت‌های آسیا
جیووانی لئونی رباط صلیبی پاره کرد
صعود ایتالیا و لهستان به مرحله نیمه نهایی/ غول‌های والیبال به هم رسیدند
ایران - جمهوری چک/ فرصت تاریخی شاگردان پیاتزا برای راهیابی به نیمه نهایی
انتخاب مجدد یزدانی در کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی
مصدومان پرتعداد پرسپولیس در بازی با تیم ملوان
تست‌های پزشکی مدافع خارجی مدنظر پرسپولیس مثبت است
نخستین سرمربی تراکتور درگذشت
علی نژاد: نگاه نتیجه گرا به المپیک آسیایی نداریم
تور جهانی توپ طلای دمبله!
هاشمیان: ۵۰ بازیکن خارجی را بررسی کرده‌ایم/ کنعانی و ارونوف مصدوم هستند
پایان کار نماینده هی‌بال ایران در لیگ حرفه‌ای تور چین
ماخاچ‌مرتضی‌علی‌یف: کامران کشتی‌گیر کمی نیست/ از درخشش آذرپیرا شگفت‌زده شدم
آخرین وضعیت وینگر ملی پوش و مصدوم استقلال
قلی‌زاده: هر روز می‌جنگم تا سریع‌تر به زمین برگردم
رایزنی استقلالی‌ها با اداره کل ورزش تهران برای ساخت ورزشگاه اختصاصی
شیرازی‌ها صدرنشین واقعی لیگ برتر فوتبال
پیروزی یاران یخچالی در مرحله اول جام حذفی آلمان
جوادی: ورزشگاه تختی برای بازی‌های بزرگ آماده است/نمی‌دانم مافیای چمن داریم یا نه/ کم‌لطفی کردند!