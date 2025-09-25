باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حکیم، مدیر پروژه VAR فدراسیون فوتبال درباره حضور تکنولوژی VS در لیگ برتر فوتسال گفت: تعداد هفت دستگاه VS خریداری کردیم که هنوز وارد کشور نشده‌اند. بر اساس نیاز کمیته فوتسال و با درخواست رییس این کمیته بازی مس سونگون و گیتی پسند با این تکنولوژی برگزار خواهد شد. هنوز VS نداریم، اما سیستم ما این قابلیت را دارد که از سرور‌ها کم کنیم و این را به VS تبدیل کنیم؛ بنابراین تمام مدارک لازم FIFA را بررسی کردیم. درخواست کمیته فوتسال برای ششم مهر بود، اما باتوجه به اینکه درگیر رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و بازی تراکتور و الوحده در لیگ نخبگان هستیم، خواستیم تا بازی هشتم مهر برگزار شود.

سطح زیرساخت‌های VAR بالاتر از VS است

مدیر پروژه VAR درباره جزئیات حضور این دستگاه در بازی مس سونگون و گیتی پسند گفت: سطح زیرساخت‌های VAR بالاتر از VS است، بنابراین انجام آن ساده‌تر خواهد بود. این دستگاه عصر روز ششم مهر وارد تبریز و نصب خواهد شد. هفتم مهر داوران یک تست می‌گیرند، به دلیل اینکه اولین بار است و مدل آن با VAR متفاوت است. در آن روز اپراتور‌ها و داوران مسلط خواهند شد و بعد ان‌شاءالله روز هشتم بازی برگزار می‌شود.

دستگاه VS هنوز وارد کشور نشده است

محسن حکیم با اشاره به اینکه دستگاه VS هنوز وارد کشور نشده، بیان کرد: از دستگاه VAR برای این تکنولوژی استفاده می‌کنیم، اما موضوع این است که VS همان VAR است که سبک شده است. تعداد سرور‌های VAR خیلی زیاد است و شما باید ۲۴ تا ۳۰ دوربین را پشتیبانی کنید، البته اگر در ورزشگاه داشته باشید. تعداد مانتیور و دوربین در VS کمتر است. تعداد دوربین‌هایی که در این تکنولوژی استفاده می‌شود، حداقل چهار دوربین است که امکان بیشتر شدن دارد. VS تنها دو مانیتور و یک اپراتور دارد.

VS قطعا به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال می‌رسد

مدیر پروژه VAR درباره زمان وارد شدن هفت دستگاه VS به ایران اظهار کرد: تاریخ دقیق ورود هفت دستگاه VS هنوز مشخص نیست و کار‌های اداری دارد که باید انجام شود. احتمال دارد یک ماه دیگر وارد کشور شوند. اگر مشکلی ایجاد نشود قطعا به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال خواهد رسید و شاید حتی زودتر هم این اتفاق رخ بدهد.

منبع: اینسا