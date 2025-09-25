بر اساس آخرین گزارشات صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از چالش‌های اصلی صندوق، کاهش پوشش حمایتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق تا پایان خردادماه امسال معادل یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر بوده و این درحالیست که تعداد حقوق‌بگیران صندوق که استان تهران با ۳۳۹ هزار و ۸۶ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۵ هزار و ۵۲۸ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیر را داراست.

از میان این یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر ۸۱ درصد از آنها بازنشسته، ۱۸ درصد متوفی و یک درصد از کارافتاده هستند که ۲ درصد از کارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۸ درصد آنها غیر از ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلین ناشی از کار و ۹۰ درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.

بررسی نمودار حقوق‌بگیران به تفکیک جنسیت نیز حاکی از آن است که ۶۵ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند.

اما بررسی وضعیت آماری صندوق بازنشستگی کشوری تا بهار امسال نشان می‌دهد که تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان بهار امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

از سویی دیگر نیز، در فصل بهار ۴۸۹۵ نفر از حقوق‌بگیران فوت شده‌اند که همه آنها قبل از این فصل بازنشسته شده‌اند.

اما بررسی توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۷۱ حقوق‌بگیر، بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۴.۱۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند.

در این میان، یکی از چالش‌های اصلی صندوق کاهش پوشش حمایتی است، این در حالیست که براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است. حال آنکه نسبت پشتیبانی این صندوق براساس آمار بهار سال ۱۴۰۴ به ۰.۴۷ رسیده است.

براساس این گزارش، به موجب قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت برابر با ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به ازای سنوات کمتر از ۳۰ سال خدمت برابر با ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.

توزیع حقوق‌بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی تا پایان خردادماه امسال نیز نشان می‌دهد که از میان یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر، ۲۸ هزار و ۶۲۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۱۷ هزار و ۶۸۰ نفر دارای فوق لیسانس، ۵۵۲ هزار و ۵۶۲ نفر دارای لیسانس و مابقی دارای مدارک پایین‌تر تحصیلی بوده‌اند.

اطلاعات جامعه حقوق‌بگیران در پایان خردادماه سال جاری نیز نشان می‌دهد که میانگین سن بازنشستگی در این صندوق ۵۲ سال بوده است. میانگین مدت پرداخت حقوق یعنی زمانی که از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق به طول می‌انجامد ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت یعنی مدت زمان پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت، ۲۸ سال بوده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: صندوق بازنشستگی کشوری ، سن بازنشستگی
خبرهای مرتبط
کارکنان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد نگران تعدیل نباشند
آغاز پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری و فولاد از عصر امروز
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری / کاهش نسبت پشتیبانی صندوق به ۰.۴۷ درصد
آخرین اخبار
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری / کاهش نسبت پشتیبانی صندوق به ۰.۴۷ درصد
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد
تأکید فرماندار تهران بر مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در هفته فرهنگی تهران
افتتاح فضاهای آموزشی بنیاد مستضعفان در فردیس؛ تحولی نو در آموزش مناطق محروم
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
۱۵۰ همت مطالبات قطعی از کارفرمایان داریم
صارمی: تراکم شناور در تهران برای ساخت و ساز وجود ندارد
هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آرای مستدل کمک کند
تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو‌ها در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمالی کشور
تعداد قابل توجه روز‌های آلوده تهران در سال جاری/ لزوم اقدام فوری برای کاهش آلاینده‌ها
حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
راهکار‌های جذاب برای کاهش اضطراب کودکان توسط والدین + فیلم
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
همکاری هلال‌احمر و بسیج سازندگی الگویی موفق از هم‌افزایی ملی است
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
دنیای بی‌حقوق بشر صرفا نظاره‌گر جنایات رژیم صهیونیستی است
تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش