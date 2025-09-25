باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق تا پایان خردادماه امسال معادل یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر بوده و این درحالیست که تعداد حقوق‌بگیران صندوق که استان تهران با ۳۳۹ هزار و ۸۶ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۵ هزار و ۵۲۸ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیر را داراست.

از میان این یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر ۸۱ درصد از آنها بازنشسته، ۱۸ درصد متوفی و یک درصد از کارافتاده هستند که ۲ درصد از کارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۸ درصد آنها غیر از ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلین ناشی از کار و ۹۰ درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.

بررسی نمودار حقوق‌بگیران به تفکیک جنسیت نیز حاکی از آن است که ۶۵ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند.

اما بررسی وضعیت آماری صندوق بازنشستگی کشوری تا بهار امسال نشان می‌دهد که تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان بهار امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

از سویی دیگر نیز، در فصل بهار ۴۸۹۵ نفر از حقوق‌بگیران فوت شده‌اند که همه آنها قبل از این فصل بازنشسته شده‌اند.

اما بررسی توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۷۱ حقوق‌بگیر، بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۴.۱۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند.

در این میان، یکی از چالش‌های اصلی صندوق کاهش پوشش حمایتی است، این در حالیست که براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است. حال آنکه نسبت پشتیبانی این صندوق براساس آمار بهار سال ۱۴۰۴ به ۰.۴۷ رسیده است.

براساس این گزارش، به موجب قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت برابر با ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به ازای سنوات کمتر از ۳۰ سال خدمت برابر با ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.

توزیع حقوق‌بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی تا پایان خردادماه امسال نیز نشان می‌دهد که از میان یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر، ۲۸ هزار و ۶۲۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۱۷ هزار و ۶۸۰ نفر دارای فوق لیسانس، ۵۵۲ هزار و ۵۶۲ نفر دارای لیسانس و مابقی دارای مدارک پایین‌تر تحصیلی بوده‌اند.

اطلاعات جامعه حقوق‌بگیران در پایان خردادماه سال جاری نیز نشان می‌دهد که میانگین سن بازنشستگی در این صندوق ۵۲ سال بوده است. میانگین مدت پرداخت حقوق یعنی زمانی که از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق به طول می‌انجامد ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت یعنی مدت زمان پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت، ۲۸ سال بوده است.

منبع: ایسنا