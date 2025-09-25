رئیس جمهور آمریکا قصد دارد روز پنجشنبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در کاخ سفید دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در کاخ سفید گفت‌و‌گو خواهد کرد. ترامپ اعلام کرده است که ممکن است به زودی ممنوعیت فروش جت‌های جنگنده پیشرفته به آنکارا لغو شود.

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده، ترکیه، متحد ناتو را پس از خرید یک سیستم دفاع هوایی از روسیه، از برنامه جنگنده پرچمدار اف-۳۵ خود بیرون کرد. مقامات آمریکایی نگران بودند که استفاده ترکیه از سامانه موشکی زمین به هوای S-۴۰۰ روسیه بتواند برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد قابلیت‌های F-۳۵ مورد استفاده قرار گیرد و این اطلاعات به دست روس‌ها بیفتد.

اما ترامپ هفته گذشته با اعلام برنامه‌های سفر اردوغان به ترکیه، به این کشور امید داد که حل این موضوع نزدیک است.

ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «ما در حال کار بر روی بسیاری از معاملات تجاری و نظامی با رئیس جمهور ترکیه هستیم، از جمله خرید گسترده هواپیما‌های بوئینگ، یک قرارداد بزرگ F-۱۶ و ادامه مذاکرات F-۳۵ که انتظار داریم به طور مثبت به پایان برسد.»

این سفر اولین سفر اردوغان به کاخ سفید از سال ۲۰۱۹ خواهد بود. مقامات آمریکایی ادعاهایی را در مورد سابقه حقوق بشر ترکیه در دوران اردوغان و روابط این کشور با روسیه مطرح کرده‌اند. تنش‌ها بین ترکیه و اسرائیل، یکی دیگر از متحدان مهم آمریکا، بر سر غزه و سوریه گاهی اوقات روابط با ترکیه را دشوار کرده است.

اردوغان به روشنی اعلام کرده است که مشتاق است شاهد لغو ممنوعیت فروش جنگنده‌های اف-۳۵ باشد. مقامات ترکیه می‌گویند که تاکنون ۱.۴ میلیارد دلار برای این جت‌ها پرداخت کرده‌اند.

دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در طول چهار سال ریاست جمهوری این دموکرات، اردوغان را که از سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور ترکیه و بیش از یک دهه قبل از آن نخست وزیر بود، در فاصله‌ای نزدیک نگه داشت.

اما ترامپ، اردوغان را شریکی حیاتی و واسطه‌ای معتبر در تلاش خود برای پایان دادن به جنگ‌های غزه می‌داند. دولت ترامپ همچنین تا حد زیادی با رویکرد ترکیه در قبال سوریه هماهنگ است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و دیپلمات ارشد ترامپ روز دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با الجولانی دیدار کرد.

اردوغان تلاش کرده است تا کشور خود را به عنوان نقطه ثبات در یک لحظه پرآشوب قرار دهد. او معتقد است که ترکیه می‌تواند نقش اساسی برای امنیت اروپا ایفا کند و قادر است اختلافات ژئوپلیتیکی بر سر اوکراین، سوریه و تعرفه‌های ایالات متحده را که باعث جنگ تجاری جهانی شده است، برطرف کند.

ترکیه همچنین معتقد است که به عنوان یک واسطه معتبر در منطقه دریای سیاه ظاهر شده و روابط خود را با اوکراین و روسیه حفظ کرده است.

اردوغان روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک جلسه گروهی به میزبانی ترامپ شرکت کرد. ترامپ رهبران هشت کشور عربی و مسلمان را برای بحث در مورد جنگ تقریباً دو ساله غزه گرد هم آورد.

رهبر ترکیه به شدت از نحوه برخورد اسرائیل با این جنگ انتقاد کرده است. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، بیش از ۶۵۰۰۰ فلسطینی شهید شده‌اند و حدود ۹۰ درصد از خانه‌های این منطقه ویران یا آسیب دیده‌اند.

اردوغان در سخنرانی سه‌شنبه خود در سازمان ملل متحد بار دیگر به اسرائیل حمله کرد و اعلام کرد که نیرو‌های آن مرتکب نسل‌کشی شده‌اند. اردوغان گفت: «این مبارزه با تروریسم نیست. این اشغال، تبعید، نسل‌کشی و نابودی زندگی است.»

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، دونالد ترامپ
