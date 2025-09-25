باشگاه خبرنگاران جوان - در نامه وزیر فرهنگ به دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: اجرای کامل مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در زمینه تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی، از رویکرد‌های محوری و مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم مبنی بر استقرار عدالت، رفع تبعیض، ارتقای کارآمدی و تقویت پاسخگویی برای جلب رضایت مردم محسوب می‌شود.

در ادامه نامه افزوده شده، بر اساس بررسی عملکرد آن دستگاه در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia) طی یک سال اخیر (تیر ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴)، خوشبختانه حوزه ستاد وزارت بهداشت و تعدادی از سازمان‌های وابسته، در شاخص پاسخگویی، عملکردی شایسته تقدیر داشته‌اند.

صالحی تصریح کرده، وظیفه می‌دانم مراتب قدردانی خود را از جنابعالی بابت نظارت بر اجرای دقیق مفاد قانون و همچنین تلاش ارزشمند همکاران محترم در این باره ابراز نمایم.

وزیر فرهنگ همچنین از سازمان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت که عملکرد مطلوبی در پاسخگویی داشته‌اند نیز قدردانی کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه خود به وزیر بهداشت از ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران، اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سازمان انتقال خون ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، سازمان اورژانس کشور، ادره کل بیمه سلامت استان تهران، اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم تقدیر کرده است.

«دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس (شیراز)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، اداره کل بیمه سلامت استان گیلان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی گراش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، اداره کل بیمه سلامت استان یزد» دیگر سازمان‌های است که وزیر فرهنگ عملکرد مطلوب در پاسخگویی، قدردانی کرده است.

مجلس شورای اسلامی براساس اهدافی نظیر لزوم شفافیت، تامین حقوق، تکریم و رضایتمندی آحاد جامعه، کوتاه کردن زمان و مراحل کاری، افزایش بهره وری، کاهش فساد اداری، انجام یک تکلیف قانونی، تسهیل در دسترسی به اطلاعات و دستیابی به شاخصه‌های دولت الکترونیک لایحه‌ای را تحت عنوان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در بهمن ۱۳۸۷ به تصویب رسانید.

بر اساس مواد این قانون بطور کلی هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری) را دارد، مگر مواردی را که قانون منع‌کرده و یا درخواست فردی متضمن افشای اطلاعات شخصی سایرین و یا دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده دستگاه‌های اجرایی (محرمانه) باشد.

به استناد قانون یادشده مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.