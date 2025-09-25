هدف از برگزاری جشنواره انار کوهدشت ترکیبی از معرفی محصول با کیفیت، تقویت برند منطقه، جذب گردشگر، و ترویج فرهنگ بومی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - انار این «یاقوت سرخ» یکی از میوههای شاخص کشاورزی ایران است و ریشهای دیرینه در فرهنگ، باورها و آیینهای مردم دارد.
در استان لرستان و شهرستان کوهدشت نیز باغات انار جایگاه ویژهای دارند و در سالهای اخیر تلاشهایی برای برجستهسازی این ظرفیت شده است. یکی از این تلاشها برگزاری جشنواره انار است که در منطقه تنگ سیاب کوهدشت برگزار میشود.
هدف از این جشنواره ترکیبی از معرفی محصول با کیفیت، تقویت برند منطقه، جذب گردشگر، و ترویج فرهنگ بومی است.
جشنواره معمولاً در منطقه انارستان زیر تنگ سیاب برگزار میشود؛ باغات اناری که در این منطقه متمرکز هستند.
سطح زیر کشت این باغات در خبرها ذکر شده که بین ۱۲۵۰ تا ۱۶۰۰ هکتار برای باغات متمرکز انار در منطقه است. این رویداد معمولاً به مدت یک هفته برگزار میشود.
کوهدشت سرخپوش شد؛ جشنواره انار در قد و قواره ملی
مراد ناصری فرماندار کوهدشت گفت: در جشنواره انار کوهدشت، علاوه بر نمایش و فروش انار و محصولات جانبی آن، برنامهها و جلوههای فرهنگی نیز حضور دارند.
وی افزود: برپایی غرفههای سیاهچادر عشایری (حدود ۲۰ غرفه) برای عرضه صنایعدستی، محصولات محلی، خوراکیها، و معرفی سبک زندگی عشایری منطقه است.
ناصری بیان کرد: اجرای موسیقی و برنامههای هنری بومی در قالب آئینها محلی و معرفی جاذبههای طبیعی منطقه مانند دره «شیرز» به عنوان بخشی از برنامه گردشگری پیرامون جشنواره است.
فرماندار کوهدشت گفت: نمایش محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآوردههای مبتنی بر انار (مانند رب انار، آب انار، فرآوردههای جانبی) میباشد.
فرصت برای تعامل کشاورزان، بازدیدکنندگان و مسئولان برای بررسی مسائل فنی، بازاریابی، بستهبندی و برندینگ محصول انار منطقه است.
فرصتی برای شناساندن برند انار لرستان
با وجود کیفیت بالا، در برخی موارد انار تولیدی در لرستان به نام استانهای دیگر صادر میشود.
جشنواره فرصتی است برای شناساندن برند “انار لرستان / انار کوهدشت” به بازار داخلی و بینالمللی.
با برگزاری چنین رویدادی، توجه به تولیدات محلی، صنایع تبدیلی و بستهبندی افزایش مییابد که به ارزش افزوده و اشتغال بومی کمک میکند.
جشنواره انار در کوهدشت به عنوان یکی از ابزارهای توسعه گردشگری کشاورزی مطرح شده است.
بازدیدکنندگان در این رویداد با باغات، طبیعت منطقه و سبک زندگی محلی آشنا میشوند.
استفاده از موسیقی بومی، صنایعدستی و حضور جامعه محلی در جشنواره به حفظ و انتقال فرهنگ منطقه کمک میکند.
جشنواره انار کوهدشت در تنگ سیاب، اگر به درستی مدیریت شود، میتواند یکی از رویدادهای شاخص در استان لرستان و میان جشنوارههای کشاورزی ایران باشد. این جشنواره نه فقط به منظور فروش محصول بلکه به عنوان نمادی از هویت منطقهای، همزیستی اقتصاد و فرهنگ و رشد گردشگری محلی عمل میکند.