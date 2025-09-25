معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر گفت: روند ساخت بزرگراه بوشهر- شیراز حدفاصل دالکی- کنارتخته از مصوبات مهم سفر رییس جمهور شتاب گرفته و پیشرفت قطعه "ب" به ۳۴ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی استانداری بوشهر روز پنجشنبه به نقل از شاهپور رجائی اعلام کرد: این پروژه به دو قطعه ۷.۵ و ۶.۵ کیلومتری تقسیم شده است.

وی یادآورشد: قطعات این محور به‌همراه چهار کیلومتر مسیر اتصال روستای فاریاب از توابع بخش بوشکان دشتستان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های پیمانکاری دیگر در حال اجراست که بخش قابل توجهی از عملیات خاک‌برداری احداث ابنیه فنی و آماده‌سازی مسیر در قطعه" ب" انجام شده است.

رجایی یادآورشد: این مسیر شامل ۲ تونل به طول‌های ۵۲۸ و ۶۳ متر است که تاکنون ۲۵۹ متر از تونل شماره یک از قسمت های ورودی و خروجی حفاری شده و تونل شماره ۲ نیز پس از انجام تحکیم کامل ورودی، آماده آغاز حفاری است.

معاون عمرانی استانداری بوشهر گفت: عملیات احداث پل خاص پروژه با شش دهانه ۳۰ متری نیز بر روی رودخانه دالکی با جدیت جریان دارد.

رجائی افزود: بهره برداری از این پروژه باعث ارتقای سطح خدمات جاده‌ای، افزایش ایمنی تردد ، کاهش سوانح رانندگی و بار ترافیکی ،تسهیل در حمل‌ و نقل کالا و مسافر و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای در منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به تأکید بر پیگیری تامین اعتبارات و تسریع اجرا، تصریح کرد: حوزه عمرانی استان با اولویت و جدیت ویژه، مراحل اجرای پروژه و هماهنگی دستگاه‌های مسئول را دنبال می‌کند .

رجایی گفت: تکمیل این محور باعث کوتاه شدن زمان سفر و ارتباط موثرتر استان بوشهر با محورهای ترانزیت کشور خواهد شد.