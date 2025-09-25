باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدیر کل صدا و سیمای خوزستان گفت: با هدف افزایش پوشش پخش شبکه‌های اچ دی، دو دستگاه فرستنده ۵٠ وات در ایستگاه متوسط قدرت خیبر دهدز نصب و راه اندازی شد.

داریوش دبیقی افزود: مخاطبان عزیز می‌توانند شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دیجیتال را روی کانال‌های ۲۲ و ۲۸ بصورت SD و روی کانال‌های ۳۴ و ۴٠ بصورت HD دریافت نمایند.

وی ادامه داد: تاکنون شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، ایذه، باغملک، دزپارت، لالی و اندیکا زیر پوشش شبکه‌های اچ دی قرار گرفته‌اند.

منبع صدا و سیما