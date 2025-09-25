زن میانسال که مدعی است به خاطر آب مروارید چشمش هنگام درست کردن سالاد، ناخواسته با چاقو همسرش را به قتل رسانده، وقتی مادر شوهرش در جلسه دادگاه حاضر نشد دوباره به زندان برگشت.‌

باشگاه خبرنگاران جوان- شهریور سال ۱۴۰۳ گزارش یک قتل خانوادگی به پلیس اعلام شد و مأموران بلافاصله راهی محل حادثه شدند که خانه‌ای در شرق تهران بود. اولین بررسی‌ها نشان داد بهرام ۴۵ ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده است. همسر ۶۵ ساله وی که در خانه بود مدعی شد شوهرش در حال درست کردن سالاد بوده که حالش به هم خورده و روی زمین افتاده و چاقو وارد بدنش شده است. با این حال تیم جنایی متوجه تناقض گویی زن میانسال شده و او را بازداشت کردند.  

متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی سرانجام به درگیری منجر به قتل همسرش اعتراف کرد و در تشریح ماجرا گفت: «چند سال قبل با بهرام آشنا شدم و به خاطر علاقه دوطرفه که میان ما ایجاد شد، ازدواج کردیم. بعد از مدتی متوجه شدم بهرام مرد شکاک و بدبینی است و مدام مرا کنترل می‌کرد. ما همیشه سر این موضوع باهم بحث و جدل داشتیم. تا اینکه روز حادثه در آشپزخانه در حال درست کردن سالاد بودم که دوستم به موبایلم پیام داد. داشتم جواب پیامش را می‌دادم که بهرام از سرکار برگشت و با دیدن من و موبایلم دوباره شروع به دعوا کرد. می‌خواست مرا بزند که من برای دفاع از خودم چاقویی که در دستم بود را به سمتش گرفتم، اما یک باره روی زمین افتاد.»
متهم در ادامه افزود: «من چشمم آب مروارید دارد و زمانی که چشمانم خیس می‌شود به خوبی جایی را نمی‌بینم. آن روز هم، چون سالاد درست می‌کردم چشمانم خیس شده بود و متوجه نشدم که چگونه چاقو به بهرام خورد. اما واقعاً قصد کشتن همسرم را نداشتم.»

پس از اظهارات متهم وی به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان این سازمان بعد از معاینه متهم بیماری آب مروارید چشمش را تأیید کردند و گفتند می‌تواند در کیفیت بینایی او تأثیر داشته باشد.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.  

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه مشخص شد که مادر مقتول به عنوان تنها ولی دم پرونده نه شکایت کرده و نه خواهان پیگیری پرونده شده است و در دادگاه هم حاضر نشده است و مشخص نیست چه خواسته‌ای دارد.

سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: «بعد از فوت پدرم یک مینی بوس به من ارث رسید و من برای امرار معاشم به دنبال راننده‌ای بودم که با آن مینی بوس کار کند تا اینکه یکی از دوستانم بهرام را به عنوان راننده به من معرفی کرد و قرار شد او با ماشین من کار کند. بعد از مدتی به هم علاقه‌مند شدیم و ازدواج کردیم. بهرام نان آور خانه‌ام بود و من انگیزه‌ای برای کشتن او نداشتم. مشکل من با او فقط شکاک بودنش بود و هیچ‌گاه هم به فکر قتل او نبودم. آن روز می‌خواست مرا بزند که من چاقو دستم بود. خواستم از خودم دفاع کنم، اما چشمم ندید و این اتفاق افتاد.»

در پایان اظهارات متهم، قضات به دلیل حضور نداشتن اولیای دم و مشخص نبودن اینکه آیا ولی دم خواستار قصاص است یا بخشش، رسیدگی به پرونده را تجدید کردند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
متهمان در دادگاه منکر قتل شدند؛
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری / کاهش نسبت پشتیبانی صندوق به ۰.۴۷ درصد
آخرین اخبار
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری / کاهش نسبت پشتیبانی صندوق به ۰.۴۷ درصد
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد
تأکید فرماندار تهران بر مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در هفته فرهنگی تهران
افتتاح فضاهای آموزشی بنیاد مستضعفان در فردیس؛ تحولی نو در آموزش مناطق محروم
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
۱۵۰ همت مطالبات قطعی از کارفرمایان داریم
صارمی: تراکم شناور در تهران برای ساخت و ساز وجود ندارد
هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آرای مستدل کمک کند
تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو‌ها در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمالی کشور
تعداد قابل توجه روز‌های آلوده تهران در سال جاری/ لزوم اقدام فوری برای کاهش آلاینده‌ها
حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
راهکار‌های جذاب برای کاهش اضطراب کودکان توسط والدین + فیلم
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
همکاری هلال‌احمر و بسیج سازندگی الگویی موفق از هم‌افزایی ملی است
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
دنیای بی‌حقوق بشر صرفا نظاره‌گر جنایات رژیم صهیونیستی است
تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش