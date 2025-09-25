رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی قائمشهر از جریمه ۹۰۰ میلیون ریالی مکانیک متقلب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سعید یوسفی رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی قائمشهر گفت: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی قائمشهر تقلب یک واحد صنفی تعمیر خودرو را بررسی کرد.

او افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر پرداخت ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به پرداخت ۴۳۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

یوسفی گفت: با شکایت شاکی، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جویبارگزارش این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.