جواد سلطانی‌کاظمی در نشست ستاد فنی زراعت استان خوزستان در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی این سازمان اظهار کرد: با توجه به اهمیت کشت‌های پاییزه و نقش خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور، شعار سال زراعی استان را افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح انتخاب کرده‌ایم تا تمامی برنامه‌ها در این چارچوب اجرا شود.

وی افزود: مدیریت علمی کشت پاییزه، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آبیاری و مصرف هدفمند و بهینه کودها بر اساس توصیه‌های کارشناسان از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تحقق این شعار است.

سلطانی کاظمی بر ضرورت محوریت ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌های زراعی استان تأکید کرد و گفت: مراکز تحقیقاتی، معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت ترویج موظف شده‌اند برنامه‌ای جامع تهیه کنند تا عوامل مؤثر در دستیابی به عملکردهای قابل تحقق، به تفکیک هر شهرستان مشخص شود.

وی افزود: بر اساس این برنامه، آموزش‌های هدفمند و ماهانه به کشاورزان ارائه خواهد شد و کارشناسان با حضور مستمر در مزارع، آموزش‌های کاربردی و عملی را منتقل خواهند کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی و ترویجی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ارتقای بهره‌وری از دستور کارهای سازمان عنوان کرد.

در کشت پاییزه سال گذشته استان خوزستان تولید بیش از چهار میلیون و ۳۳۰ هزار تن محصولات راهبردی اعلام شد و این استان در کشت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ جایگاه نخست تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داد.

