شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به وجود ۴۴۵ هکتار باغ کیوی در بابل، گفت: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، حدود ۱۵ هزار و ۵۷۵ تن محصول امسال برداشت گردد.

او افزود: در حال حاضر ۵۷۱ نفر باغدار و بهره‌بردار در شهرستان بابل به پرورش و تولید کیوی مشغول هستند.

شهیدی‌پور با بیان اینکه ارزش اقتصادی کیوی‌های تولیدی این شهرستان بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال خواهد بود، گفت: کیوی به دلیل ویژگی‌هایی نظیر درشتی و یکنواختی میوه، بازارپسندی و خاصیت انبارداری مناسب، مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار دارد و یکی از محصولات مهم اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل افزود: میوه کیوی که در آبان‌ماه برداشت می‌شود، قابلیت نگهداری در انبار به مدت ۳ تا ۴ ماه را دارد و با توجه به ظرفیت تولیدی و توان صادراتی بالا، نقش مهمی در افزایش درآمد باغداران منطقه ایفا می‌کند.