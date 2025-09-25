۴۴۵ هکتار باغ کیوی در بابل وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵ هزار تن محصول کیوی از باغات این شهرستان برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به وجود ۴۴۵ هکتار باغ کیوی در بابل، گفت: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، حدود ۱۵ هزار و ۵۷۵ تن محصول امسال برداشت گردد.

او افزود: در حال حاضر ۵۷۱ نفر باغدار و بهره‌بردار در شهرستان بابل به پرورش و تولید کیوی مشغول هستند.

شهیدی‌پور با بیان اینکه ارزش اقتصادی کیوی‌های تولیدی این شهرستان بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال خواهد بود، گفت: کیوی به دلیل ویژگی‌هایی نظیر درشتی و یکنواختی میوه، بازارپسندی و خاصیت انبارداری مناسب، مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار دارد و یکی از محصولات مهم اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل افزود: میوه کیوی که در آبان‌ماه برداشت می‌شود، قابلیت نگهداری در انبار به مدت ۳ تا ۴ ماه را دارد و با توجه به ظرفیت تولیدی و توان صادراتی بالا، نقش مهمی در افزایش درآمد باغداران منطقه ایفا می‌کند.

برچسب ها: تولید کیوی ، برداشت کیوی
