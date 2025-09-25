باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- سجاد بهمنی مسئول بسیج رسانه خوزستان اظهار داشت: امروز در عرصه رسانه با یک نبرد جدی مواجه هستیم، چراکه تضاد در موضوع حقوق زن وجود دارد و همین امر بخشی از جنگ نرم را رقم میزند. به گفته وی، تلفات جنگ نرم محصول فعالیتهای رسانهای و فضای مجازی است که باید با شناخت ترکیبی به آن پرداخته شود.
بهمنی با تاکید بر نقش خطیر زنان در رسانه افزود: زنان علاوه بر نقش تربیتی در جامعه، وظیفه دارند این نقشآفرینی را در عرصه رسانه نیز منعکس کنند.
وی خاطرنشان کرد: توجه به توصیههای مقام معظم رهبری در زمینه خودسازی، جامعهسازی و تمدنپردازی برای بانوان و فعالان رسانهای بسیار ضروری است.