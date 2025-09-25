باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پنام‌تاش سرمربی تیم ملی واترپلو در خصوص آخرین اردوی تیم ملی واترپلو کشورمان در کشور صربستان اظهار داشت: اردوی خوبی را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هند، یک اردوی دیگر نیز در کشور روسیه داشته باشیم. با یک تیم باشگاهی یونان، یک تیم باشگاهی صربستان و تیم ملی قزاقستان بازی کردیم و در آن تورنمنت سوم شدیم. بازی‌های خوبی را پشت سرگذاشتیم که روی آمادگی تیم تاثیر بسیاری داشت. چند بازی دیگر نیز در بلگراد نیز انجام شد که از نتیجه و تاثیر آنها نیز راضی بودیم.

وی افزود: برای اردوی بعدی کمی درگیر مسائل مالی هستیم، زیرا ممکن است مجبور شویم از کشور روسیه به هند سفر کنیم. ابتدا باید بررسی‌ها و تامین مالی لازم از طرف فدراسیون انجام بگیرد تا پس از آن برنامه اردوی بعدی مشخص شود. در کل اگر این اردو هم برگزار شود تاثیر بسیاری خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی واترپلو ایران با اشاره به گروه‌بندی قهرمانی آسیا عنوان کرد: اولین بازی ما با کشور چین است که مهم‌ترین حریف برای کسب مدال نقره به حساب می‌آید. اگر بخواهیم آمادگی کامل برای این بازی را داشته باشیم، بهترین راه اردوی روسیه است که تیم با تجربه چند بازی دیگر به مسابقات وارد شود. در واقع باید بازیکنان را در فضای رقابت و مسابقه نگاه داریم تا بتوانیم بهترین عملکرد را در هند شاهد باشیم.

وی ادامه داد: اگر تیم چین را شکست دهیم، می‌توانیم به عنوان سرگروه صعود کنیم و احتمالا با قزاقستان رو‌به‌رو خواهیم شد. این تیم را در اردوی صربستان شکست دادیم و اگر بازیکنان روس یا صرب به تیمشان اضافه نکنند، در اولین مرحله حذفی هم آنها را شکست خواهیم داد. با این حساب می‌توانیم با پیروزی در مرحله اول، مدال نقره آسیا را قطعی کنیم.

پنام‌تاش تاکید کرد: در هر صورت با مدال باز خواهیم گشت، اما با عقبه‌ای که مقابل تیم چین داشتیم و ارتباط مستقیم این پیروزی با کسب مدال نقره، این بازی برای من حکم مرگ و زندگی دارد!

سرمربی تیم ملی واترپلو درمورد وضعیت آمادگی ملی‌پوشان گفت: در اردو‌هایی که پشت سر گذاشتیم، خیلی روی بچه‌ها کار و نقطه ضعف‌ها را اصلاح کردیم. تنها مشکل بچه‌های ما تجربه است؛ از تیم حاضر در بازی‌های آسیایی جاکارتا تنها یک نفر باقی مانده و از هانگژو نیز حدودا ۷ نفر. این مسئله نشان می‌دهد که بچه‌ها آنچنان تجربه بازی ندارند.

وی افزود: از طرف دیگر، حریفان ما رقابت‌های خوبی مثل قهرمانی جهان و اردو‌های بلند مدت را پشت سر گذاشتند. البته در رقابت‌های قبلی هم تیمی مثل ژاپن از روند پیشرفت ما تعجب کرده بودند. مشکل دیگر ما بحث روانشناسی بچه‌ها بود که برای حل آن نیز یک روانشناس را به تیم اضافه کردیم تا مشکل بچه‌ها را حل کند.

رقابت‌های واترپلو قهرمانی آسیا مهرماه به میزبانی احمدآباد هند برگزار می‌شود. این رقابت‌ها حکم انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویا را دارد. این نخستین بار است که حضور واترپلو در بازی‌های آسیایی به واسطه کسب سهمیه صورت می‌گیرد.

تیم ملی واترپلو ایران در دوره پیشین رقابت‌های قهرمانی آسیا که اسفند سال گذشته به میزبانی چین برگزار شد، با کسب ۴ برد برابر کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و ازبکستان (مرحله گروهی) و سنگاپور (یک چهارم) و متحمل شدن شکست برابر ژاپن (مرحله گروهی)، چین (نیمه نهایی) و قزاقستان (رده بندی) و ناکامی از کسب سهمیه جهانی (دو تیم فینالیست صاحب سهمیه شدند) در رده چهارم آسیا ایستاد.