کلیم‌الله وثوقی در جریان بازدید از شرکت‌های حمل و نقل کالا در اردبیل، از جابجایی حدود سه میلیون تن کالا در ۶ ماهه گذشته از استان اردبیل خبر داد.

او افزود: درمدت مشابه سال گذشته نیز ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار تن کالا توسط رانندگان پرتلاش از استان جابجا شده بود که افزایش هفت درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل کالا‌های جابجا شده را شامل نفت، سیب‌زمینی، مصالح ساختمانی، سیمان فله‌ای، گندم، شمش آهن، آب معدنی، گازوئیل و هندوانه برشمرد و تصریح کرد: روند جابجایی کالا در استان اردبیل کاملا عادی و روان است.

دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان اردبیل با اشاره به اینکه ۹۰ شرکت حمل و نقل کالا در استان اردبیل در حال فعالیت و خدمات‌رسانی است، گفت: در ۶ ماهه گذشته یک میلیون و ۱۱۸ هزار تن کالا از شهرستان اردبیل، ۶۵۶ هزار تن کالا از شهرستان نمین، ۲۸۱ هزار تن کالا از شهرستان پارس‌آباد، ۲۲۹ هزار تن کالا از شهرستان خلخال، ۱۲۱ هزار تن کالا از شهرستان مشگین‌شهر، ۸۹ هزار تن کالا از شهرستان اصلاندوز و ۱۴۰ هزار تن کالا از شهرستان بیله‌سوار جابجا شده است.

وثوقی در مدت یاد شده، از صدور حدود ۱۹۰ هزار برگ بارنامه در استان اردبیل خبر داد و افزود: نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۷۷ هزار برگ بارنامه صادر شده بود، افزایش هفت درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: راهداری