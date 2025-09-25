شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مشکل بسته شدن میدان در مسیر تردد قشم به بندرعباس ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است درابتدای مسیر تردد قشم به بندرعباس یک میدان در آزادراه بندرعباس؛ بلوار پاسداران میدانی وجود دارد که رانندگان می‌توانستند بدون ترافیک به بندر لافت بروند؛ اما هم اکنون این میدان کوچک بسته شده و موجب ترافیک سنگین در این منطقه شده است.
 شهروندخبرن
ار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام صبح بخیرقبلا برای رفتن به قشم از بندرعباس، باید در ابتدای مسیر یک میدان در ازادراه بندرعباس، بلوار پاسداران، شهید رجایی، را بدون ترافیک به بندر لافت می‌رفتیم، اما با بستن یک میدان کوچک، آن هم ساعت ۸ صبح، از این حجم کنترل ترافیک تعجب کردم. لطفا پیگیری کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: ترافیک جاده ، مشکلات جاده ای ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
کلافگی رانندگان از ترافیک همیشگی جاده اندیشه به تهران
شهروندخبرنگار خوزستان؛
سد معبر در پیاده رو‌های کوی فرهنگیان اهواز این بار با ساخت و ساز + عکس
فیلمی از ترافیک جاده مشهد و بازگشت زائران از حرم امام رضا (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری محفل شعر فیروزه‌ای ویژه بانوان نیشابوری به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم و عکس
داستان ادامه دار تاخیر در تحویل خودرو به ساینا رسید
برگزاری آئین میهمانی لاله‌ها و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس
تاخیر در ارائه تسهیلات فرزندآوری گره بسته متقاضیان دهدشتی شد
فیلمی از آغاز برداشت سیب از باغ‌های اهر
نمایی دل انگیز از پائیز هزار رنگ روستای جغدان بخش ناغان + فیلم
آخرین اخبار
نمایی دل انگیز از پائیز هزار رنگ روستای جغدان بخش ناغان + فیلم
فیلمی از آغاز برداشت سیب از باغ‌های اهر
داستان ادامه دار تاخیر در تحویل خودرو به ساینا رسید
برگزاری محفل شعر فیروزه‌ای ویژه بانوان نیشابوری به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم و عکس
برگزاری آئین میهمانی لاله‌ها و عطرافشانی گلزار شهدای هریس در هفته دفاع مقدس
تاخیر در ارائه تسهیلات فرزندآوری گره بسته متقاضیان دهدشتی شد
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در آموزشگاه حضرت زینب کبری (س) شهر فیروزه
مشکلات بسته شدن جاده قشم به بندرعباس از زبان شهروندخبرنگار + فیلم
تجلیل از روحانیون رزمنده هشت سال دفاع مقدس در نیشابور + عکس
آغاز سال تحصیلی جدید با عشق و مهر؛ برگزاری نهمین کمپین مداد نارنجی در ارومیه