شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مشکل بسته شدن میدان در مسیر تردد قشم به بندرعباس ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است درابتدای مسیر تردد قشم به بندرعباس یک میدان در آزادراه بندرعباس؛ بلوار پاسداران میدانی وجود دارد که رانندگان می‌توانستند بدون ترافیک به بندر لافت بروند؛ اما هم اکنون این میدان کوچک بسته شده و موجب ترافیک سنگین در این منطقه شده است.

شهروندخبرن

ار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام صبح بخیرقبلا برای رفتن به قشم از بندرعباس، باید در ابتدای مسیر یک میدان در ازادراه بندرعباس، بلوار پاسداران، شهید رجایی، را بدون ترافیک به بندر لافت می‌رفتیم، اما با بستن یک میدان کوچک، آن هم ساعت ۸ صبح، از این حجم کنترل ترافیک تعجب کردم. لطفا پیگیری کنید.

