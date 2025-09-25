باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی فسنقری در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان آذربایجانشرقی در توضیح ماموریتهای شرکت ارتباطات زیرساخت کشور در حوزه توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور تکالیفی برای وزارت ارتباطات تعیین شده که بخشی از آن بر عهده این شرکت است.
وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه دارد زمینه ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاران به این عرصه را فراهم کند اظهارکرد: توسعه هوش مصنوعی تنها با حضور دولت ممکن نیست؛ این یک پروژه بزرگ و چندبعدی است که نیازمند همافزایی میان حاکمیت، بخش خصوصی و صنایع است.
وی در خصوص چرایی انتخاب شهر تبریز به عنوان یکی از نقاط اصلی اجرای این طرح ملی افزود: سه دلیل کلیدی برای این انتخاب وجود دارد مزیت ارتباطات بینالملل، وجود زیرساختهای فیزیکی آماده و حمایت دولت و امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی.
فسنقری با اشاره به اینکه در این شهر ساختمانها و مراکز فنی مناسبی برای ایجاد و استقرار مراکز داده و زیرساختهای هوش مصنوعی وجود دارد که برخی از آنها از قبل آمادهسازی شدهاند گفت: این موضوع سرعت راهاندازی را به شکل قابلتوجهی افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه از یکسو دولت زیرساختهای ارتباطی و دسترسی پرظرفیت به اینترنت را فراهم میکند و از سوی دیگر بهرهبرداری و توسعه اقتصادی این پروژه بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است افزود: سرمایهگذاران میتوانند با ورود به این حوزه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را تجاریسازی کرده و از منافع آن بهرهمند شوند.
فسنقری با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی تنها یک فناوری ارتباطی نیست خاطرنشان کرد: این فناوری به ابزاری حیاتی برای تمامی صنایع تبدیل شده است از تولید و صنعت گرفته تا خدمات مالی، پزشکی و آموزش. تجربه شهرهایی مانند اصفهان نشان داده که ورود صنایع غیرفناور به حوزه هوش مصنوعی چقدر ارزشآفرین خواهد بود.
وی گفت: در تهران با تاسیس مرکز هوش مصنوعی ثابتقدم به عنوان اولین مرکز رسمی کشور این مسیر آغاز شده و اکنون وقت آن است که این تجربه به شهرهای مهمی همچون تبریز گسترش یابد.
معاون راهبردی و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت کشور به اهمیت اتصال مراکز هوش مصنوعی به شهرکهای صنعتی اشاره و پیشنهاد کرد: در توافقها و تفاهمنامههایی که با سرمایهگذاران منعقد میشود، اتصال مراکز هوش مصنوعی به شهرکهای صنعتی به عنوان یک محور جدی گنجانده شود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع از یک سو انگیزه سرمایهگذاران را افزایش میدهد و از سوی دیگر، صنایع نیز با مشاهده مزایای عملی زودتر به این اکوسیستم میپیوندند گفت: در این مدل ترکیب خدمات اینترنت پرظرفیت و سرویسهای هوش مصنوعی هم هزینهها را کاهش میدهد و هم کیفیت خدمات را ارتقا میبخشد.
فسنقری گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت آماده است تا در کنار بخش خصوصی و مدیریت شهرکهای صنعتی مسیر قانونی صدور مجوزها، تامین فیبر نوری و اتصال مراکز ارتباطی را تسهیل کند.
وی خاطرنشان کرد: این همکاری سهجانبه میان زیرساخت، بخش خصوصی و نهادهای محلی میتواند الگویی بُرد- بُرد باشد الگویی که هم به توسعه هوش مصنوعی کمک میکند، هم دسترسی اینترنت در شهرکهای صنعتی را ارتقا میدهد و هم رونق اقتصادی استان را به همراه خواهد داشت.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما