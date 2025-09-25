وزیر اتحاد کره جنوبی مدعی شد که کره شمالی ممکن است تا ۲۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر اتحاد کره جنوبی روز پنجشنبه گفت: گمان می‌رود کره شمالی تا دو تن اورانیوم با غنای بالا داشته باشد.

به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، کره شمالی مدت‌هاست که به داشتن مقدار «قابل توجهی» اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا، ماده کلیدی مورد استفاده برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای، معروف است.

اما در یک تایید عمومی نادر، وزیر اتحاد کره جنوبی گفت که «سازمان‌های اطلاعاتی ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای پیونگ یانگ - بیش از ۹۰ درصد - را تا ۲۰۰۰ کیلوگرم تخمین می‌زنند.»

چونگ دونگ-یونگ به خبرنگاران گفت: «حتی در همین ساعت، سانتریفیوژ‌های اورانیوم کره شمالی در چهار سایت در حال فعالیت هستند.»

چونگ گفت: «تنها پنج تا شش کیلوگرم پلوتونیوم برای ساخت یک بمب هسته‌ای کافی است.» او افزود که ۲۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا که می‌تواند صرفاً برای تولید پلوتونیوم ذخیره شود، «برای ساخت تعداد زیادی سلاح هسته‌ای کافی خواهد بود.»

چونگ گفت که «متوقف کردن توسعه هسته‌ای کره شمالی یک موضوع فوری است»، اما استدلال کرد که تحریم‌ها مؤثر نخواهند بود و تنها راه حل در نشستی بین پیونگ یانگ و واشنگتن نهفته است.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی این هفته گفت که آماده مذاکره با آمریکا است، مشروط بر اینکه بتواند زرادخانه هسته‌ای خود را حفظ کند.

کره شمالی که اولین آزمایش هسته‌ای خود را در سال ۲۰۰۶ انجام داد و به دلیل برنامه‌های تسلیحاتی خود تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، تا سپتامبر گذشته هرگز جزئیات تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور عمومی فاش نکرده بود.

آژانس جاسوسی سئول اعلام کرده است که گمان می‌رود این کشور چندین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را اداره می‌کند، از جمله یکی در سایت هسته‌ای یونگ‌بیون که ظاهراً پیونگ یانگ پس از مذاکرات آن را از رده خارج کرد - اگرچه بعداً در سال ۲۰۲۱ این تأسیسات را دوباره فعال کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه