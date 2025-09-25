بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، هوای ۸ شهر خوزستان ناسالم است.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز پنج شنبه سوم مهر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای اهواز ۱۸۹، بهبهان ۱۵۴ و هویزه ۱۹۴میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم مردم است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک۱۳۱، دهدز ۱۱۲، شوش۱۱۷، شوشتر۱۱۵ و ملاثانی ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در ساعت .۰۹:۰۰ در شهرهای آبادان ، آغاجری، اندیکا، ایذه‌‌، باغملک، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شادگان،، گتوند، لالی ماهشهر و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

